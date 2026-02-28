ETV Bharat / international

ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ, ଦୋହଲିଲା ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ

ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଇରାନ ଶାସକ ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଖମିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆକ୍ରମଣ । ତେହେରାନ ଧୂଆଁମୟ ।

By AP (Associated Press)

Published : February 28, 2026 at 12:29 PM IST

Updated : February 28, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
ISRAEL ATTACK ON IRAN, ଦୁବାଇ : ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାର ଘମାସାନ ଆକ୍ରମଣ । ଆଜି (ଶନିବାର) ଇରାନର 30ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଇରାନର ଶାସକ ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଖମିନୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତେହେରାନ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି । ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍‌ରେ (Air Space) ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବାରଣ କରିଛି ।

ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଧୂଆଁମୟ ତେହେରାନ:
ଇରାନ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନରେ ବଡ଼ ଧମାକା । ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ । ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତେହେରାନରୁ ଭୟଙ୍କର ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ।

ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାପ:

ତେହେରାନରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ 86 ବର୍ଷୀୟ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖମିନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଆମେରିକା ଓ ଇରାନର ବିବାଦ ପାଇଁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ । ଆମେରିକା ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଦି ଇରାନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ଏପରି କରି ସେ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ।

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ କାର୍ଟସ୍ କହିଛନ୍ତି,"ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ।" ଇରାନରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣେ U.S. ଅଧିକାରୀ ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏୟାର ସ୍ପେସ୍‌ ବନ୍ଦ କରିଲା ଇରାନ:

ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ନିଜର ଏୟାର ସ୍ପେସ୍‌କୁ (Air Space) ବନ୍ଦ କରିଛି । ତେହେରାନରେ ଧମାକା ପରେ ଇରାନ ଏପରି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନାଗରିକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

ଇସ୍ରାଏଲରେ ବାଜିଲା ସାଇରନ୍:

ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜଧାନୀ ତେଲ ଅଭିଭ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଇରାନର ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବିଗତ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସାଇରନ ବଜାଯାଇଛି । ନିଜର ସେଲ୍ୟୁଲାର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକତ୍ରିକରଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି । ସ୍କୁଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦିକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି ।

Last Updated : February 28, 2026 at 12:54 PM IST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

