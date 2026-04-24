ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବାନନ୍ରେ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟରେ 3 ସପ୍ତାହ ବଢିଛି ଯୁଦ୍ଧବିରତି । ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : April 24, 2026 at 8:12 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବନାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଉ 3 ସପ୍ତାହ ବଢିଲା । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁବାର(ଆମେରିକା ସମୟ ଅନୁସାରେ) ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ-ଲେବନାନର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ସହ ଭେଟିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ଦେଶର ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
କଣ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ?
ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ଲେବନାନ-ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆମର ଭଲ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଲେବାନନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏଠାକୁ ଆସିବେ ।’
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଇରାନ ହିଜବୁଲ୍ଲାହକୁ ଦେଉଥିବା ପାଣ୍ଠିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବୈଠକକୁ ସାର୍ଥକ ବୋଲି କହିବା ସହ ହିଜବୁଲ୍ଲାହ ପ୍ରଭାବ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲେବାନନ ସହ ମିଶି ଆମେରିକା କାମ କରିବ । ତେବେ ଏହି ବୈଠକରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମାଇକ ହକାବି ଓ ଲେବାନନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମିଶେଲ ଇସ୍ସା, ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭାନ୍ସ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିୟା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଦୁଇ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୁଁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ଓ ଲେବନାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋସେଫ ଆଉନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ଏହି ଐତିହାସିକ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଅଟେ । ’
ଲେବନାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଇସ୍ରାଏଲ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଲେବାନନ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମଲ ଖଲିଲ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ।