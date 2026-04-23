ଲେବାନନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ଗାଜାରେ 5 ମୃତ

ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ଏଏଚ 64 ଆପାଚି (AFP)
Published : April 23, 2026 at 11:24 AM IST

ବେରୁଟ: ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଥମୁନି ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସଙ୍କ ଇସଲାମାବାଦକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରିଦେଇଛି । କାରଣ ପୁଣିଥରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରି ଦେଇଛି ଇରାନ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସାମିଲ ଥିବା ଲେବାନନର ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସୀରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଅଲ ଜଜୀରା ଦାବି କରିଛି ।

ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି ଏଏଚ 64 ଆପାଚି (AFP)

ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଦୁଇଟି ଗାଡି ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛି । ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକ ଲେବାନନ ସଶସ୍ତ୍ର ସମୂହ ହିଜ୍ଜବୁଲ୍ଲା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ ସେନା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରିଥିଲା । ଏନଏନଏ କହିଛି ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଲ୍ଡିଂର ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ସେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ହାଉସ ଅଲ ଅଖବରର ଅମଲ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପୁଣି ଥରେ ଗାଜା ପଟିରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ବୁଧବାର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୟୁଫୋରିଆ ନାମକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଗାର୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ‘ନୁର ନ୍ୟୁଜ’, ‘ଫାର୍ସ’ ଓ ‘ମେହର’ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ସୂଚନା ନ ଦେଇ କେବଳ ଇରାନୀ ତଟରେ ଜାହାଜ ଫସି ଯାଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଜାହାଜକୁ ଗାର୍ଡ ଜବତ କରି ନେଇଥିବା ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦାବି କରିଛି ।

ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ CPJ ର ନିନ୍ଦା

ଲେବାନନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ (ସିପିଜେ) । ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାହିର କରି CPJ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । CPJ କହିଛି ‘ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଅଲ ତୟାରିରେ ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମଲ ଖଲିଲ ଓ ଜୈନାବ ଫରାଜଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି’ । ଏହି ଅପଡେଟରେ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟାନୁସାରେ 4ଟା 10 ମିନିଟରେ (ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40)ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ଓ ଲେବାନନ ସେନା ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବୀୟ ଆଇନର ଗଭୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି CPJ ର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁଦାହ କହିଛନ୍ତି । ଅମଲ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୈନାବ ଫରାଜ ଆହତ ପାଇଁ CPJ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ।

ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ, 5 ମୃତ

ବୁଧବାର ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପର ବୈଇତ ଲହିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି । କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ 780 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗାଜା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 7, 2023ରୁ ଗାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଲଢେଇରେ 72 ହଜାର 300 ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା (AP) ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ।

