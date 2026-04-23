ଲେବାନନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ଇସ୍ରାଏଲ, ଗାଜାରେ 5 ମୃତ
ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : April 23, 2026 at 11:24 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 11:32 AM IST
ବେରୁଟ: ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଥମୁନି ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଡି ଭେନ୍ସଙ୍କ ଇସଲାମାବାଦକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରିଦେଇଛି । କାରଣ ପୁଣିଥରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରି ଦେଇଛି ଇରାନ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସାମିଲ ଥିବା ଲେବାନନର ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସୀରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଅଲ ଜଜୀରା ଦାବି କରିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଦୁଇଟି ଗାଡି ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସ୍ବୀକାର କରିଛି । ଏହି ଗାଡି ଗୁଡିକ ଲେବାନନ ସଶସ୍ତ୍ର ସମୂହ ହିଜ୍ଜବୁଲ୍ଲା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ ସେନା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରିଥିଲା । ଏନଏନଏ କହିଛି ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ବିଲ୍ଡିଂର ଧ୍ବଂସାବଶେଷ ତଳେ ସେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ମିଡିଆ ହାଉସ ଅଲ ଅଖବରର ଅମଲ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ପୁଣି ଥରେ ଗାଜା ପଟିରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ସିଫା ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ବୁଧବାର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ୟୁଫୋରିଆ ନାମକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଗାର୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ‘ନୁର ନ୍ୟୁଜ’, ‘ଫାର୍ସ’ ଓ ‘ମେହର’ ଖବର ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ସୂଚନା ନ ଦେଇ କେବଳ ଇରାନୀ ତଟରେ ଜାହାଜ ଫସି ଯାଇଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି ଜାହାଜକୁ ଗାର୍ଡ ଜବତ କରି ନେଇଥିବା ଇରାନର ସରକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦାବି କରିଛି ।
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ CPJ ର ନିନ୍ଦା
ଲେବାନନ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ (ସିପିଜେ) । ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାହିର କରି CPJ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । CPJ କହିଛି ‘ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ବୁଧବାର ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନର ଅଲ ତୟାରିରେ ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକ ଅମଲ ଖଲିଲ ଓ ଜୈନାବ ଫରାଜଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି’ । ଏହି ଅପଡେଟରେ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟାନୁସାରେ 4ଟା 10 ମିନିଟରେ (ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 40)ରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସେ ପରିବାର ଓ ଲେବାନନ ସେନା ସହ କଥା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିଲା ।
#Lebanon: CPJ is outraged that the IDF apparently targeted Lebanese journalists Amal Khalil and Zeinab Faraj in Al Tayri, southern Lebanon, on Wednesday, and warns that the continued Israeli obstruction of rescue efforts may amount to a war crime.https://t.co/o2eniktZby— CPJ MENA (@CPJMENA) April 22, 2026
ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବୀୟ ଆଇନର ଗଭୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି CPJ ର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁଦାହ କହିଛନ୍ତି । ଅମଲ ଖଲିଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଜୈନାବ ଫରାଜ ଆହତ ପାଇଁ CPJ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ।
ଗାଜାରେ ଆକ୍ରମଣ, 5 ମୃତ
ବୁଧବାର ରାତିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଯୋଗୁଁ 5 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଉତ୍ତର ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପର ବୈଇତ ଲହିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଥିବାବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି । ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ । 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି । କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ 780 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଗାଜା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 7, 2023ରୁ ଗାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲର ଲଢେଇରେ 72 ହଜାର 300 ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା (AP) ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ।
