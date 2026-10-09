ETV Bharat / international

ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ମାନ

ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ।

Indian Pilot Smit Machchhar
କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର (AFP Photo/Israel's Foreign Ministry)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 9, 2026 at 9:28 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିମାନରେ ଥିବା 170ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର 'ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍‌ ସିଭିଲିଆନ ହିରୋଜିମ୍‌' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜାକ୍ ହର୍ଜୋଗ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ମିତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର:

ଇସ୍ରାଏଲର ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ FZ1073କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର କଥିତ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା 6 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମୟରେ ହର୍ଜୋଗ୍ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜେରୁସାଲେମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜାକ୍ ହର୍ଜୋଗ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ ସ୍ମିତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ଜୋଗ୍, ସ୍ମିତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାହସିକତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଇଲଟ ସ୍ମିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ​​। ଏହାସହ ସ୍ମିତଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହର୍ଜୋଗ୍ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୃଦୟର ସହ କାମନା କରୁଛୁ । କ୍ୟାପଟେନ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିବା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ 'ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ସିଭିଲିଆନ୍ ହିରୋଇଜମ୍' (ନାଗରିକ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର) ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ମିଳିଲା ସହ-ପାଇଲଟଙ୍କ ପରିଚୟ, ଓମାନରେ ବିମାନ ଚଳାଇବା ବ୍ୟାନ୍‌ ଥିଲା

ସ୍ମିତ୍ ମଛରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି: ହିରୋ ପାଇଲଟ କହିଲେ, ବିପଦ ବେଳେ ପଢୁଥିଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା

TAGGED:

ISRAEL PRESIDENTIAL AWARD
ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ବେସାମରିକ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ମାନ
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
FLYDUBAI HIJACK ATTEMPT
INDIAN PILOT SMIT MACHCHHAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.