ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ମାନ
ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ।
Published : October 9, 2026 at 9:28 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ବୀରତା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ବିମାନରେ ଥିବା 170ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବିମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର 'ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ସିଭିଲିଆନ ହିରୋଜିମ୍' ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜାକ୍ ହର୍ଜୋଗ ଗୁରୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ମିତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର:
ଇସ୍ରାଏଲର ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ ବିମାନ FZ1073କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାର କଥିତ ପ୍ରୟାସକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା 6 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସମୟରେ ହର୍ଜୋଗ୍ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଜେରୁସାଲେମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଜାକ୍ ହର୍ଜୋଗ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ୍ ସ୍ମିତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073. Herzog also presented the award to six Israeli civilians for their efforts to prevent the would-be hijacker from crashing the plane.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ଜୋଗ୍, ସ୍ମିତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସାହସିକତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାଇଲଟ ସ୍ମିତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ଏହାସହ ସ୍ମିତଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ହର୍ଜୋଗ୍ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୃଦୟର ସହ କାମନା କରୁଛୁ । କ୍ୟାପଟେନ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଲା । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିବା ପରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ 'ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ସିଭିଲିଆନ୍ ହିରୋଇଜମ୍' (ନାଗରିକ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର) ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ ।"