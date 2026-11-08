ଇସ୍ରାଏଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଗାଦି ଆଇଜନକୋଟ୍, ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଡାକିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସାକ ହର୍ଜୋଗ ଶନିବାର କହିଥିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗାଦି ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 8, 2026 at 1:55 PM IST
ଜେରୁଜେଲମ: ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଇସାକ ହର୍ଜୋଗ ଗାଦି ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ସଂଖା ଗରିଷ୍ଠତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବଡ ଝଟକା ବୋଲି କହାଯାଉଛି ।
ଇସ୍ରାଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇସାକ ହର୍ଜୋଗ ଶନିବାର କହିଥିଲେ, ଅକ୍ଟୋବର 27ରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗାଦି ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଆଇଜନକୋଟ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ଗାଦି ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଆଇଜନକୋଟ । ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ କାହାରିିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳି ନ ଥିଲା ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାଂଶ ଦଳ ପରମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇଜନକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଏଠାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ 61 ସାଂସଦଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଇଜନକୋର୍ଟଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର 6 ଦଳର 67 ସାଂସଦ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କ ପାଖରେ 46 ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯାହା ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ । ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଏ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହର୍ଜୋଗ ଗାଦି ଆଇଜନକୋର୍ଟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଡାକିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସରକାର ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ।’
ଗାଦି ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡାକିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ନାହିଁ । ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଚାଲେଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଲିକୁଡ ପାର୍ଟି 27ଟି ଆସନରୁ ଜିତିଛି । ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଆସନ । ତେବେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଖରେ 53ଟି ଆସନର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ବହୁମତ ପାଇଁ 61 ଆସନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ସେ 8ଟି ସିଟରେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆଇଜନକୋଟଙ୍କ ୟାଶର ପାର୍ଟି 21 ଆସନ ଜିତିଛି । ଏହା 2ୟ ସର୍ବାଧିକ ଆସନ ପାଇଥିବା ଦଳ । ତାଙ୍କର ୟହୁଦି ମେଣ୍ଟ ଦଳ ପାଖରେ 48 ଆସନ ରହିଛି । ଇସ୍ରାଏଲର ଆରବ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଦଳ ମୋଟ 19 ଟି ଆସନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ଉଭୟ ଦଳ ଆଇଜନକୋଟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କ୍ରାକୋରେ ଆତତାୟୀଙ୍କ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ, 6 ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଜାପାନ, 22 ଆହତ