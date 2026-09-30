ମଝି ଆକାଶରେ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 'ଝଗଡ଼ା': ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନର ସାଉଦି ଆରବରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ
ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ପଠାଇଥିଲା ।
Published : September 30, 2026 at 5:12 PM IST
MIDEAST EMERGENCY LANDING, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ଆଜି (ବୁଧବାର) ସାଉଦି ଆରବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଅପହରଣର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବୃତି ଦେଇ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣା ବିମାନର ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ।
ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ବିମାନ FZ1073, ୧୮୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଧବାର ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ୭:୦୫ ରେ ଦୁବାଇରୁ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପ୍ରସ୍ଥାନର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଙ୍କେତ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା ।
ହାରେଜ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଏକ ଆତଙ୍କୀ ଘଟଣା ଭାବେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ "ସମ୍ଭବତଃ ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ"। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଛୁରିରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ।
ଫ୍ଲାଇଟ୍ରାଡାର୍24 (Flightradar24) ନାମକ ଏକ ବିମାନ ଲାଇଭ୍-ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିମାନଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସଙ୍କେତ ଏବଂ ପରେ ବେଆଇନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କେତ ପଠାଇଥିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୭,୪୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ।
FLYDUBAI BOEING 737 CO-PILOT ALLEGEDLY STABBED CAPTAIN REPEATEDLY IN SUSPECTED TERROR ATTACK — N12— RT (@RT_com) September 30, 2026
Israeli authorities are treating the incident as a terror attack after the aircraft plunged from around 30,000 feet to 15,000 feet https://t.co/dVOJLJxij9 pic.twitter.com/eUzHWlsY0a
ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୋର୍ଡାନର ଆକାଶପଥରେ ଥିବା ଏହି ବିମାନଟିକୁ ସାଉଦି ଆରବର ତାବୁକ୍ (Tabuk) ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ମୁହାଁଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି 'ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ' (Flydubai) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Flydubai flight #FZ1073, a Boeing 737 MAX 8, registration number A6-FKF, flying from Dubai to Tel Aviv, diverted to Tabuk, Saudi Arabia, following an onboard security incident.— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
Timeline (UTC):
03:05 — Take off from Dubai
05:21 — Altitude fluctuations begin
05:22 — Aircraft drops… pic.twitter.com/xFS6138BIA
ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ 'Channel 12' ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ "ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଛି" ଏବଂ ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସହ-ପାଇଲଟ୍ (କୋ-ପାଇଲଟ୍)ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।
'ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ' (Flydubai)ର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏକ ବିବୃତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନଟି ତାବୁକ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।
ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"
'ଫ୍ଲାଇଟ୍ରାଡାର୍୨୪' (Flightradar24) ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ FZ1073ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତେଲ୍ ଅଭିବ୍ (Tel Aviv) ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବିମାନ ତାବୁକ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ।
A recovery flight is now en route to Tabuk to pick up passengers from flight #FZ1073 and take them to Tel Aviv. pic.twitter.com/wknZKhKTGn— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଛି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।
ସିଏନଏନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଏକ ବିମାନ ପଠାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି । ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ଏକ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଏମିରାତି ସରକାରୀ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଦୁବାଇ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ । 2025ରେ ପ୍ରାୟ 11 ନିୟୁତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପରିଦର୍ଶକ ଦୁବାଇ ଏବଂ ୟୁଏଇ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ 2020ରେ ଆବ୍ରାହମ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ।
ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନ ରବିବାର ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଆବୁଧାବି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋରୋକ୍କୋକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଫାତିମା ମନସୁରି ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏକପକ୍ଷୀୟ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ କାହିଁକି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଏକ ଆସନ ଚାହୁଁଛି ?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ