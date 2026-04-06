ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଘନଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ, 15 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ
ଇରାନର ଲେବାନନ ଓ କୋମ ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ । ଏକାଧିକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଥରିଲା ଦୁଇ ସହର ।
Published : April 6, 2026 at 9:45 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ ଆକ୍ରମଣ । ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 39ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇରାନର କୋମ ସହରରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ 38 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସେପଟେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ଜାରି କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ସୈଇଦ ମହମ୍ମଦ ମେହଦୀ ତବାତବାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପରେ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ବର କିଛି ଭାଗ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ଇରାନକୁ ଦିଆଯିବ । ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଇରାନ ଏଭଳି କହିଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତେହରାନ ସୋମବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନଖୋଲେ ତେବେ ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବଢାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ 509:04 (ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୟ) ତଥା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଓପିଇସି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଓପିଇସି ସଂଯୁକ୍ତ 8 ଦେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ବଜାରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମେ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବେ । ଏହି ଦେଶ ଗୁଡିକ ପେଟ୍ରୋଲିଅମ ରପ୍ତାନୀ ଦେଶର ସଙ୍ଗଠନ (ଓପିଇସି)ର ୱେବସାଇଟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 2 ଲକ୍ଷ 6 ହଜାର ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ପାଦକ 12 ମିଲିଅନ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବାରୁ ତେଲ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ।
ସାଉଦି ଆରବ, ଋଷ, ଇରାକ, ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ, କୁଏତ, କାଜଖାସ୍ତାନ, ଆଲଜେରିଆ ଓ ଓମାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ତେଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମରାମତି କାମ ସହ ପୁଣି ଥରେ କାରବାରର ସ୍ତର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହା ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦକ, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।
Saudi Arabia, Russia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria, and Oman adjust production and reaffirm commitment to market stability— OPEC (@OPECSecretariat) April 5, 2026
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା କିମ୍ବା ବିନାଶକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟସୀମା ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ମଙ୍ଗଳବାର, ରାତି 8:00 ପୂର୍ବ ସମୟ!"
ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଉଛି ୟୁଏଇ
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MOD) X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ UAV ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି," ।
تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) April 5, 2026
