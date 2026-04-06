ETV Bharat / international

ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଘନଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ, 15 ମୃତ ଏକାଧିକ ଆହତ

ଇରାନର ଲେବାନନ ଓ କୋମ ସହରରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଘନ ଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ । ଏକାଧିକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ହାନି ଯୋଗୁଁ ଥରିଲା ଦୁଇ ସହର ।

ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 9:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ ଆକ୍ରମଣ । ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ 39ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇରାନର କୋମ ସହରରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ 38 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସେପଟେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ଜାରି କରିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ସୈଇଦ ମହମ୍ମଦ ମେହଦୀ ତବାତବାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପରେ ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ବର କିଛି ଭାଗ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭାବେ ଇରାନକୁ ଦିଆଯିବ । ତେବେ ଯାଇ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଇରାନ ଏଭଳି କହିଛି । ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତେହରାନ ସୋମବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନଖୋଲେ ତେବେ ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବଢାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ 509:04 (ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମୟ) ତଥା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଓପିଇସି ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର

ଓପିଇସି ସଂଯୁକ୍ତ 8 ଦେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେଲ ବଜାରରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମେ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବେ । ଏହି ଦେଶ ଗୁଡିକ ପେଟ୍ରୋଲିଅମ ରପ୍ତାନୀ ଦେଶର ସଙ୍ଗଠନ (ଓପିଇସି)ର ୱେବସାଇଟରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 2 ଲକ୍ଷ 6 ହଜାର ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ପାଦକ 12 ମିଲିଅନ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବାରୁ ତେଲ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଶ ଗୁଡିକରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି ।

ସାଉଦି ଆରବ, ଋଷ, ଇରାକ, ୟୁନାଇଟେଡ ଆରବ ଏମିରେଟ, କୁଏତ, କାଜଖାସ୍ତାନ, ଆଲଜେରିଆ ଓ ଓମାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ତେଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ମରାମତି କାମ ସହ ପୁଣି ଥରେ କାରବାରର ସ୍ତର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହା ସହ ସମୁଦ୍ରରେ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦକ, ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ବିଶ୍ବ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପୁଣିଥରେ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା କିମ୍ବା ବିନାଶକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଇରାନକୁ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟସୀମା ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ,"ମଙ୍ଗଳବାର, ରାତି 8:00 ପୂର୍ବ ସମୟ!"

ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଉଛି ୟୁଏଇ

ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି । ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MOD) X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ UAV ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି," ।

TAGGED:

ISRAEL ATTACK IRAN 2026
ISRAEL AIRSTRIKE ON LEBANON
US PRESIDENT DONALD TRUMP
ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ
AMERICA ISRAEL IRAN WAR 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.