ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ; ଗାଜା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ, 30 ନିହତ
ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିବା କହିଛି ଗାଜାର ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି । 30 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦାବି ।
By AFP
Published : October 29, 2025 at 11:33 AM IST
ଗାଜା: ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ । ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଘୋଷଣା ସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିବା କହିଛି ଗାଜାର ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି । ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ତାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହମାସ, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ହମାସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସିର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଜାର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଫଳରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 30 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଛୋଟ ସଂଘର୍ଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେ ଗାଜା ଉପରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଟଜ୍ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ।
'ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜବାବ ଦେବ ଇସ୍ରାଏଲ':
କାଟଜ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଗାଜାରେ IDF (ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ) ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ହମାସ ଆକ୍ରମଣ କରି ରେଡ୍ ଲାଇନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, IDF ଏହାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜବାବ ଦେବ ।" ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁଠାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କାଟଜ୍ । ହମାସ କହିଛି ଯେ, ଏହାର ସୈନିମାନଙ୍କର "ରାଫାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ।"
Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2025
Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.
Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW
ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, "ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଛୋଟମୋଟ ସଙ୍ଘର୍ଷ ହେବା ନାହିଁ । ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ, ଗାଜାରେ ହମାସ ବା ଅନ୍ୟ କେହି IDF ଜଣେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଆମେ ଆଶା କୁରଛୁ ଯେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାର ପ୍ରତିତ୍ତୋର ଦେବ । କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଗାଜା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ଦିଗରେ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ: ଭାରତ
ଗାଜା ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର; 'ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିନ'-ଟ୍ରମ୍ପ
ଗାଜାର ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ, ପାକାପାଖି 3 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଲ-ଶିଫା ହସ୍ପିଟାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି । ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେବା ଫଳରେ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଯୁଦ୍ଧବିରାମ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ହମାସ ଣନ୍ୟ ଜଣେ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।