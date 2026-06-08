ଇରାନର ଅପରେସନ ନାଜର, ସୁରକ୍ଷା ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲେ ସାଉଦି ଓ ଭାରତ
ଏପ୍ରିଲ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣାକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଳଙ୍ଘନ । ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ଇରାନ ।
Published : June 8, 2026 at 3:03 PM IST
ତେହରାନ: ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ଇରାନ । ଏପ୍ରିଲ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣାକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଳଙ୍ଘନ । ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବୋମା ବର୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ଇରାନ । ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜବାବ ଦେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତ୍ୟାନାହୁଙ୍କୁ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ନ ଦେବାକୁ କହିବା ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଘନଘନ ବୋମା ବର୍ଷଣ ଚାଲିଛି ।
ଇରାନର ଅପରେସନ ନାଜର
ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ (IRGC) ଅପରେସନ ନାଜର (ବିଜୟ) ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଏୟାରବେସ ତେଲ ନଫ ଓ ନେଭାତିମ ଏୟାରବେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଇରାନ । ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ି କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ IRGC ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପବିତ୍ର ସଂହିତା 'ୟା ହାଇଦର କରାର' ସହିତ 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧର ଶହୀଦ ମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ନେଭାତିମ ଓ ତେଲ-ନଫ୍ ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଇରାନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି । IRGC ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଗୋଳା ବାରୁଦର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଉଛି ।
ଇରାନର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଟାର୍ଗେଟ
ଇରାନର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ । ଖୁଜେସ୍ତାନ ପ୍ରାନ୍ତର ମାହସହରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କେହି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି । ସେପଟେ ସୋମବାର ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦକ୍ଷିଣରେ ଡିମୋନା ଓ ଆରଡରେ ମିସାଇଲ ମାଡ କରିଛି ଇରାନ । ଇସ୍ରାଏଲର ପରମାଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଡିମୋନାରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଇରାନ ।
ସୁରକ୍ଷା ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ସାଉଦି
ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ । କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜ ପାଇଲେ ଏସବୁ ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ସାଉଦି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ । ସେହିପରି ସମସ୍ତ ନାଗରକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ସାଉଦି । ବିପଦ ଟଳିବା ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିଛି । ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଯେପରିକି ଛାତ, ବାଲକୋନୀ ଓ କାଚ ଝରକା ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା
ସେହିପରି ଇରାନ ନ ଯିବାକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ଭାରତ । ଇରାନରେ ରହୁଥିଲେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଭାରତ । ପୂର୍ବରୁ ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରି ଇରାନ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଦୂତାବାସ । ଏବେ ଜାରି ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖି ଏକ୍ସରେ ଦୂତାବାସ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଇରାନ ଯାତ୍ରାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ’’ ।
ତେହରାନ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଇରାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଇସ୍ରାଏଲ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ତୀବ୍ର: ବାହାରିନ ଓ କୁଏତ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନୀ ତୈଳ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ 28 ଜାହାଜ