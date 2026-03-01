ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଇରାନ
ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଇରାନର ପରମାଣୁ କ୍ଷମତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ "ଭାରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦି ବୋମା ମାଡ଼" କରାଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 1, 2026 at 7:13 AM IST
Iran Supreme Leader Ayatollah Khomeini Dead, ଦୁବାଇ: ତେହେରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଖାମେନି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଖବରକୁ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଖାମେନିଙ୍କୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଖଳ ଲୋକ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ପ୍ରବଳ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦି ବୋମାମାଡ଼ କରାଯିବ ।
ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଲା ଇରାନର ଜାତୀୟ ଟିଭି:
ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ । ଏହି ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲାହ ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶନିବାର ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନର ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
'ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଖଳ ଲୋକ ମୃତ'
"ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖାମେନି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି", ବୋଲି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଆମେରିକାର ଇରାନ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଇରାନରେ ଆତଙ୍କ:
ଗତକାଲି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ତେହେରାନରେ ଧ୍ବଂସଲୀଳା ରଚିଛି । ଇରାନର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 85 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ (IDF) ଇରାନ ଉପରେ କରିଥିବା ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ "ପ୍ରତିରୋଧକ ଆକ୍ରମଣ" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସମ୍ଭାବିତ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସାଇରନ ବାଜିଥିଲା ।