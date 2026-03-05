ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଇରାନୀ ଜାହାଜ ଧ୍ବଂସ, ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ଇରାନ ଜାହାଜ IRIS DENA । ଏହା ଧ୍ବଂସ ହେବା ପରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆଠାରୁ ଅଧିକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
Published : March 5, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : March 5, 2026 at 9:34 AM IST
IRIS DENA ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଏହାର ଝଲକ ଏବେ ଭାରତୀୟ ମହାସାଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଇରାନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଏହି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନୀ ଜାହଜ ଫ୍ରିଗେଡ଼ IRIS Dena( ଆରିସ ଡେନା) ଧ୍ବଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ସଲିଳ ସମାଧି ନେଇଛି ।
Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC— OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026
IRIS DENA 'ନୀରବ ମୃତ୍ୟୁ'
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଭାରତୀୟ ମହାସାଗରରେ ଇରାନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ନିଜକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳଭାଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିବା ଇରାନୀ ଜାହଜ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସାମ୍ନା କରିନପାରି ଇରାନୀ ଜାହଜ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ବୁଡିଯାଇଥିଲା । ପେଣ୍ଟାଗନରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ 'ନୀରବ ମୃତ୍ୟୁ' ବୋଲି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗ୍ସେଥ କହିଛନ୍ତି ।
ଭାରତକୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା:
ଏହି ଆକ୍ରମଣର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇରାନୀ ଜାହଜର ସମସ୍ତ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ । ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 'ମିଲନ 2026' ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସହିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ଇରାନୀ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହିତ ଭାରତକୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ "ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଯୋଗ"ରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ।
Welcome! | خوش آمدید!— Eastern Naval Command 🇮🇳 (@IN_HQENC) February 17, 2026
🇮🇳🤝🇮🇷 Indian Navy welcomes IRIS Dena, of the Iranian Navy, on her arrival at #Visakhapatnam to participate in #IFR2026_India and #MILAN2026, reflecting long-standing cultural links between the two nations.@India_in_Iran #BridgesOfFriendship… pic.twitter.com/O77v2qNJHJ
ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ :
ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲନ 2026 ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଇରାନୀ ଜାହଜ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ନ କରି ସ୍ବଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା । ଭାରତର ନିକଟତମ ଜଳରାଶିରେ ଇରାନୀ ଜାହଜ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାରତ ମହାସାଗରର ଜଳରାଶିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ:
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କୂଟନୀତି ହେଉଥିବା ଜଳରାଶିରେ ଇରାନୀ ଜାହଜ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି । ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଇରାନ ଜାହଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଅଟେ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବାସ୍ତବତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି । ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ।