ETV Bharat / international

ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ଇରାନ, ସଂସଦରେ ନୂଆ ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦିତ

ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ପ୍ରତି ଏକ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ।

A woman walks past a mural depicting Iran's late supreme leader Ali Khamenei at Valiasr Square
ଭାଲିଆସର ସ୍କୋୟାରରେ ଇରାନର ଦିବଂଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଏକ କାନ୍ଥଚିତ୍ର ଦେଇ ଜଣେ ମହିଳା ଯାଉଛନ୍ତି (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 9:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ତେହରାନ: ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉପସାଗରର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ସଂସଦର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କମିଟି ଏକ ରଣନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ଏନେଇ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଇରନାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ବିରୋଧ ବିନା ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା କମିଟି ମୁଖପାତ୍ର ହାସନ କାଶକାଭି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସାଧାରଣ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇରାନୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଦାଖଲକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଇରନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିଲ୍ ଜୁଲାଇ ୧୩ ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଇରାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତକୁ ବାରଣ କରି ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରେ ଇରାନ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲା।

ଗତ ଜୁନରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ଲେବାନନ ସମେତ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ନେଇ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗତ ଜୁଲାଇରେ, ଆମେରିକା ସେନା ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକାଧିକ ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନକୁ ଭୟଭୀତ କରି ଇରାନର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି। ଇରାନ ଏହାର ଜବାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ସାମରିକ ବେସ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।

ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ପ୍ରତି ଏକ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନୂତନ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ । ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ବିଗିଡ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ଇରାନର ପ୍ରବଳ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛୁ।

ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ପାଖରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଇରାନ ଶାସନର ଆର୍ଥିକ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୭୫ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିବା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ତେଲ ଦର ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ବିବାଦର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇ ଦେଇଛି। ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ସବୁବେଳେ ସମାଧାନ ବାହାରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଚେସ୍ ଖେଳ ପରି।"

ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତେଲ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଇରାନ, ଓମାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ଏବଂ ଇରାନ ନିକଟରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ସହିତ ତେହେରାନ ନୂତନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳାବାରୁଦର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲା ବୋଲି 'ଦି ୱାଶିଂଟନ୍ ପୋଷ୍ଟ' ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ’: ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ଆମେରିକା ସାମ୍ନାରେ ଇରାନର ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଖସିଲା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର

TAGGED:

US IRAN WAR UPDATE
US PRESIDENT DONALD TRUMP
US IRAN HORMUZ STRAIT
ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅପଡେଟ
US IRAN WAR LIVE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.