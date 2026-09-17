ETV Bharat / international

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ ଓ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ

ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Iranian Missiles, Drones Strike US-Contracted Vessel Near Strait Of Hormuz: Report
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଆମେରିକା ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଡ୍ରୋନ ଓ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ (AP)
author img

By ANI

Published : September 17, 2026 at 7:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇରାନର ଘନଘନ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ । ଆମେରିକା ସହ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜାହାଜର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରୋଟି ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ସହ ଏକ ମିସାଇଲ୍ ସାମିଲ ଥିବା ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜ ଦାବି କରିଛି ।

ଜାହାଜଟି ଏହି ରଣନୀତିକ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ମିସାଇଲ ସିଧାସଳଖ ଏହା ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି।

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଜାହାଜରେ କିଛି ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି। ଗତ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ବ୍ୟାପକ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମାଗତ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାଧ୍ୟମରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନ ମାର୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି।

ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଇରାନର ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକା ସେନା ଦ୍ଵାରା କରାଯାଉଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଇରାନର ଦାବି ପରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ୱାଶିଂଟନ କି ତେହେରାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ 2 ହଜାର ପାଉଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଯୋଗାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ, 2.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ? ଟ୍ରମ୍ପ କହିଦେଲେ ସମୟ...

TAGGED:

US IRAN WAR LIVE
IRAN STRIKES US
DONALD TRUMP
ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ
US IRAN WAR UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.