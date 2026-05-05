ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ହାତ ମାରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯିବ ଇରାନ
ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : May 5, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 12:29 PM IST
US PRESIDENT DONALD TRUMP WARNING , ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ବଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ , ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ’ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ ଜାହାଜକୁ ବାଟ କଢାଇ ନେବା ବେଳେ ଇରାନ କିଛି ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ।
ଇରାନର 7ଟି ବୋଟ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଇରାନ ହର୍ମୁଜରେ ଫସିଥିବା କିଛି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ଆମେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛୁ । ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଇରାନର 7ଟି ବୋଟ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏହି ଫାଷ୍ଟ ବୋଟ୍ (ଦ୍ରୁତ ଡଙ୍ଗା) ବଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ହର୍ମୁଜରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ, ସେ ଆମ ସହ ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେଉ’’ ।
" iran has taken some shots at unrelated nations with respect to the ship movement, project freedom, including a south korean cargo ship... we’ve shot down seven small boats or, as they like to call them, “fast” boats. it’s all they have left." - president donald j. trump 🇺🇸 pic.twitter.com/dRpde52oWB— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026
ଟ୍ରମ୍ପ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତମାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିବ’’। ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଉପକରଣ ରହିଛି । ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ବର ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଉପକରଣ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଆମେ ସେହି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବୁ ।"
ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ "କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଇରାନ ପାଖରେ ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା, ଆଣ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉପକରଣ ଓ ନେତା କିଛି ମଦଜୁଦ ନାହିଁ । ଆମେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାତେଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଯାହା କେହି କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ । "
PRESIDENT TRUMP: We had to do this little excursion in Iran. It was worth it to get rid of lunatics that would have nuclear weapons that can wipe out countries with the push of a button.— Department of State (@StateDept) May 4, 2026
It should’ve been done a long time ago, but I'm very proud to be doing it. pic.twitter.com/pI0EP4heEv
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ UAE ଫୁଜାଇରା ତେଲଖଣିକୁ ଇରାନର ଟାର୍ଗେଟ, 3 ଭାରତୀୟ ଆହତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ନା’ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ସହ କୌଣସି ବୁଝାମଣା କରିବନି ଆମେରିକା