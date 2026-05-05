ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ହାତ ମାରିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ବଂସ ହୋଇଯିବ ଇରାନ

ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 5, 2026 at 12:05 PM IST

Updated : May 5, 2026 at 12:29 PM IST

US PRESIDENT DONALD TRUMP WARNING , ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ବଂସ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇରାନକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ , ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ’ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ ଜାହାଜକୁ ବାଟ କଢାଇ ନେବା ବେଳେ ଇରାନ କିଛି ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ।

ଇରାନର 7ଟି ବୋଟ୍‌କୁ ଆକ୍ରମଣ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଇରାନ ହର୍ମୁଜରେ ଫସିଥିବା କିଛି ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ହର୍ମୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ଆମେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛୁ । ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଇରାନର 7ଟି ବୋଟ୍‌କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏହି ଫାଷ୍ଟ ବୋଟ୍‌ (ଦ୍ରୁତ ଡଙ୍ଗା) ବଞ୍ଚିଛି । ତେବେ ହର୍ମୁଜରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ, ସେ ଆମ ସହ ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେଉ’’ ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମ ପାଖରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତମାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିବ’’। ଆମ ପାଖରେ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଉପକରଣ ରହିଛି । ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ବର ସମର୍ଥନ ରହିଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଉପକରଣ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ । ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଆମେ ସେହି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବୁ ।"

ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ "କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଇରାନ ପାଖରେ ନୌସେନା, ବାୟୁସେନା, ଆଣ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉପକରଣ ଓ ନେତା କିଛି ମଦଜୁଦ ନାହିଁ । ଆମେ ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାତେଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଆମେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଯାହା କେହି କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ । "

