କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ? ଟ୍ରମ୍ପ କହିଦେଲେ ସମୟ...
ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : September 10, 2026 at 10:06 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବ ଚିନ୍ତିତ । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ସରିବ ଯୁଦ୍ଧ ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଡେଡ୍ଲାଇନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲଢିବା ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି:
ରିପବ୍ଲିକାନ ମିଡଟର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଟେକାକ୍ସ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ହେବ । ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ତେହରାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ଶାସନକୁ ଆସନ୍ତୁ । ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ଯେପରି ବାଧା ନଆସୁ ।
ଟ୍ରମ୍ପ ପୁରୁଣା ଦାବି ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବା । ଏପରି ଯଦି ହୁଏ ସାରା ବିଶ୍ବ ଗଭୀର ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯିବ ।
ଇରାନ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ଏତେ ନାହିଁ: ଟ୍ରମ୍ପ
ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବା ନେଇ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ? ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାପ ସମ୍ଭାଳିବାର ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ଏପରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଶାସକ ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ ।
ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ନାହିଁ...
ଟ୍ରମ୍ପ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ନାହିଁ । ଆରମ୍ଭରୁ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ବୁଝାମଣା କେବଳ ପରମାଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ । ତେବେ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ବବାସୀ ।