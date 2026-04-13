ଆଜିଠୁ ଇରାନ ବନ୍ଦର ଅବରୋଧ କରିବ ଆମେରିକା, ବଢିବ ତୈଳ ସଙ୍କଟ !

ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଆଜି(ସୋମବାର) ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.30 ସମୟରେ ଇରାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେରିକା ସେନା

ଇରାନ ବନ୍ଦର (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 9:57 AM IST

Iran-US War Update ୱାଶିଂଟନ: ଇସଲାମବାଦ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍‌ ମାରିବା ପରେ ନାନା ଆଶଙ୍କାରେ ବିଶ୍ବବାସୀ । ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । କୂଟନୀତିରୁ ଆଗକୁ ବଢି ସୈନ୍ୟ ଓ ରଣନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7.30 ସୁଦ୍ଧା ଇରାନ ବନ୍ଦର ଅବରୋଧ କରିବ ଆମେରିକା । ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଘନେଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ୟୁଏସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ(CENTCOM) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇରାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ଅବରୋଧ କରାଯିବ । ଇରାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ।’

CENTCOM ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅଣ ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଅଥବା ସେଠାରୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାହାଜକୁ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ଦିଆଯିବନାହିଁ ।

ଏଥିସହ କମର୍ସିଆଲ ନାବିକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ CENTCOM କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ନାବିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ବିଶେଷ କରି ଓମାନ, ଖାଡି, ହୋର୍ମଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେରିକା ନୈସେନା ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ।

ପୁଣି ଡରାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:

ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଟ୍ରୁଥ୍‌ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଆମେରିକା ଖୁବଶୀଘ୍ର ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇବ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଜାହାଜ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଅବୈଧ ଟୋଲ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେରିକା ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7.30ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଫେଲ୍‌ ମାରିଲା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା:

14 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମବାଦରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 21 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ । ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା ।

