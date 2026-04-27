ଋଷ ଅଭିମୁଖେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରାଘାଚି, ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବାକୁ ଆଲୋଚନା
ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଗସ୍ତ ପରେ ମସ୍କୋ ଯିବେ ଅବାସ ଅରାଘାଚି ।
Published : April 27, 2026 at 8:00 AM IST
US Iran War Live ମସ୍କୋ: ଋଷ ଅଭିମୁଖେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି । ତେହରାନ ଓ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆରାଘାଚି । ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଘାଚି ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ସୋମବାର ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଆବାସଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଇରାନ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା ପଠାଇଛି । ଏହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ପରମାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସାମିଲ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆଲୋଚନାର ଅଂଶ ନଥିଲା ।
ଋଷ ଗସ୍ତରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଋଷ ସ୍ଥିତ ତେହରାନ ଦୂତାବାସରୁ କାଜେମ ଜଲାଲି କହିଛନ୍ତି ‘‘ଅରାଘାଚି ଓ ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି । ଏଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି, ବୁଝାମଣା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଖାସକରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେବ ’’।
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଆମେରିକା ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ତେହରାନ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମରିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ‘‘ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବାୟୁସେନା ନାହିଁ କି ନୌସେନା ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆଉ ପୂର୍ବଭଳି ନାହିଁ । ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଏବେ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ସମସ୍ତ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ଆସିବା ଏକପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ’’। ଇରାନର ସାମରିକ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ।
ଲେବାନନରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ
ସେପଟେ ଲେବାନନରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହିଜ୍ଜବ୍ବୁଲା ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତ୍ୟାନାହୁ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ମିଲିସିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଚେତାବନୀ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ହଜାରେ ହଜାରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେବାନନ ନାଗରିକ ଦକ୍ଷିଣ ଛାଡି ଉତ୍ତର ଆଡକୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଏଏଫପି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସେନା ଦାବି କରିଛି । ହିଜବ୍ବୁଲାର ହିଂସା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଥିବା ନେତ୍ୟାନାହୁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି ।
