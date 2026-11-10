ETV Bharat / international

‘ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ’: କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

Iran-US War Update: ଶେଷ ହୋଇଛି କି ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ । କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।

Trump After Talks With Qatar PM
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଗତକାଲି( ନଭେମ୍ବର 9) ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ଜେମ୍ସ ବ୍ରାଡି ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ ରୁମରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2026 at 10:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ: ‘ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।’ କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ ଅବ୍ଦୁଲ ରହମାନ ବିନ୍‌ ଜାମିସ ଅଲ୍ଲି ଥାନିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଢିଲା ଛାଡୁନି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ପରେ ହମଲା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ।

କଣ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ?

ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇରାନର ଅଧ୍ଯାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର କ୍ଷମତା ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍‌ ହେଉଛି ତେହରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ନଆଣୁ ।

କତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଲୋଚନାର ଆଶା ବଢିଲା:

ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଏପି ଅନୁସାରେ, କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସକରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କଣ ଦାବି କରୁଛି ଇରାନ ?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଅନେକ ରିହାତି ଦାବି କରୁଛି । ଯେପରି, ଇରାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକୁ ହଟାଇବା, ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ହଟାଇବା, ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଫେରାଇବା, ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା । ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ବନାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଥିବା ବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି ସେ । ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

OPINION: ଯୁଦ୍ଧର ଜଳବାୟୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା; ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି ତୈଳ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ବିଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଶେଷ ହେବ କି ଯୁଦ୍ଧ ? ଇରାନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଆମେରିକା

TAGGED:

TRUMP MEES QATARI PM
TRUMP SAYS IRAN WAR OVER
ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ
ଟ୍ରମ୍ପ କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.