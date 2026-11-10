‘ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ’: କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
Iran-US War Update: ଶେଷ ହୋଇଛି କି ଇରାନ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ । କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
Published : November 10, 2026 at 10:17 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ‘ଇରାନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।’ କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ ଅବ୍ଦୁଲ ରହମାନ ବିନ୍ ଜାମିସ ଅଲ୍ଲି ଥାନିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ଢିଲା ଛାଡୁନି, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବା ପରେ ହମଲା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ ।
https://t.co/3qXl94TtSK— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
କଣ କହିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ?
ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇରାନର ଅଧ୍ଯାୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ କେବଳ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଛୁ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର କ୍ଷମତା ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ତେହରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିପଦ ନଆଣୁ ।
.@POTUS: "Much was discussed with respect to the Islamic Republic of Iran... At this point, taking the military action doesn't seem to be a very necessary thing — but we're locked and loaded ready to go for any reason." https://t.co/gOC2PDMVYZ— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
କତାର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଲୋଚନାର ଆଶା ବଢିଲା:
ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ଏପି ଅନୁସାରେ, କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଇରାନ ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସକରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହ ବିନମ୍ରତାର ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
.@POTUS: "We want to make sure it's a long-term solution, not just a short-term. They'll never have a nuclear weapon, but we have to make sure that's a long-term." https://t.co/T0aPcZjw5W— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
କଣ ଦାବି କରୁଛି ଇରାନ ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଅନେକ ରିହାତି ଦାବି କରୁଛି । ଯେପରି, ଇରାନ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡିକୁ ହଟାଇବା, ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ହଟାଇବା, ଜବତ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଫେରାଇବା, ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା । ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ବନାଇବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁ ।
.@POTUS: "Iran, militarily, is effectively over. We're just keeping it the status quo... I don't guarantee anything, but if we do have to go back in, we are locked and loaded." https://t.co/MZShGHTYUt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଥିବା ବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି ସେ । ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ।