ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ଥଗିତ: ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଲୋଚନାରେ 'ସକାରାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି' ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଆଲୋଚନାରେ ସାଉଦି ଆରବ, କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇର ନେତାମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
Published : May 19, 2026 at 7:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନାରେ 'ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି' ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି ସୋମବାର ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ମିତ୍ରରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଇରାନ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଇରାନକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିହୀନ କରିଦେବ ବୋଲି ଆଶ୍ବାସନା ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି ବୋଲି ହ୍ବାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।
କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା:
ଇରାନ ଉପରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣକୁ କତାର, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ୟୁଏଇ ଆଦି ଦେଶଙ୍କ ନିବେଦନ କ୍ରମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ । ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଥିଲା ।
"ଆସନ୍ତାକାଲି ଇସ୍ଲାମିକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇରାନ ଉପରେ ଆମର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କାତାରର ଆମୀର ତାମିମ ବିନ୍ ହମାଦ ଅଲ୍ ଥାନି, ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ ଅଲ୍ ନାହୟାନ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକାକୁ ଲାଭ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ସୂଚନାଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଆଲୋଚାନରେ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଓ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏକ ଚୁ୍କ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏକ ଲାଭବାନ ସଉଦା ହେବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ।
'ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିହୀନ ହେବ ଇରାନ': ଟ୍ରମ୍ପ
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନ୍ ପାଖରେ କୌଣସିପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ ନାହିଁ । ଆଲୋଚନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ କରି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥ୍, ମିଳିତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଡାନିଏଲ୍ କେନ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସାମରିକ ବାହିନୀକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇରାନ ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ମାତ୍ର ଇରାନ ଉପରୋକ୍ତ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ବାକ୍ଷର ନ କରିଲେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମୁଁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ।