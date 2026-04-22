ବଢିଲା ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧବିରତି, ଜାରି ରହିବ ନାକାବନ୍ଦୀ

ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁନି ଇରାନ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଢାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 22, 2026 at 9:06 AM IST

ୱାଶିଂଟନ ଡିସି: ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନାକାବନ୍ଦୀ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି ।

ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଢାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ:

ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧି ସରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଟ୍ରୁଥ୍‌ ସୋସିଆଲ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ।

ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସିମ ମୁନିର ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।

ଟ୍ରୁଥ୍‌ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଇରାନ ସରକାର ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଅଛି । ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବୁ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ନାକାବନ୍ଦୀ(ଅବରୋଧ) ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଏସବୁ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନବାହାରିଛି ।’

କାହିଁକି ଜାରି ରହିଛି ନାକାବନ୍ଦୀ ?

ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଢାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହୋର୍ମୁଜରେ ନାକାବନ୍ଦୀ(ଅବରୋଧ) ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିବ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ‘ ଇରାନ ଚାହୁଁନି ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟେଟ୍‌ ବନ୍ଦ ହେଉ । ଏହା ଖୋଲାରହୁ ଫଳରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ 500 ମିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିପାରିବ । ଯଦି ହୋର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ରୁହେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନେ କେବଳ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ଯ ପଢନ୍ତୁ:

OPINION: ହର୍ମୁଜ୍ ଗାମ୍ବିଟ୍; ଅସ୍ଥିର ଯୁଦ୍ଧବିରତି କ’ଣ ସୂଚିତ କରେ ?

OPINION: ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅଣଦେଖା ଦିଗ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ

ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଇରାନ, ରଖିଲା ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ

ସରୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି କଣ୍ଟ, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇପାରେ...

