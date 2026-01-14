ଇରାନ ହିଂସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2500କୁ ବୃଦ୍ଧି; ହିଂସା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ସରକାର
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2403 ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏବଂ 147 ସରକାରୀ ଲୋକ, 12 ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା 9 ଜଣ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । 18,100 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।
ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ବ୍ୟାପକ ହେଉଛି ହିଂସା । ଏପଟେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ମନଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ହିଂସାରେ ସାମିଲ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇରାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମୁଖ୍ୟ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ ଶିଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ଼୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବାବେଳେ ନ୍ୟାୟାପାଳିକା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଛି ।
ଆମେରିକାସ୍ଥିତ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟ୍ସ ନିଉଜ କହିଛି, ଏପରି ବିକ୍ଷୋଭକୁ ନେଇ ସେନା କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରାୟ 2,571 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି । ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ । ଏହି ହିଂସା 1979ରେ ଇସ୍ଲାମିକ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଅରାଜକତାର ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଦିଏ ।
କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି
ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲେ ଆମେରିକା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜୁନ ମାସରେ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା 12 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା । ଏହାର କିଛି ମାସ ପରେ ଇରାନରେ ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି ।
100 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ଇରାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନବେଳେ ନିହତ ହୋଇଥିବା 100 ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡିଥିବାବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଏବେ ବି ସାଧା ପୋଷାକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ତେବେ କିଛି ଦଙ୍ଗା ନିରୋଧୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମରିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରାକକୁ ଫେରାଇ ନିଆ ଯାଇଛି ।
ଚନତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟ୍ସ ନିଉଜ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2403 ଜଣ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏବଂ 147 ଜଣ ସରକାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍ଥା କହିଛି, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ଥିବା 9 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । 18, 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଦେଶରେ ଯାଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡିଛି ।
ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ଚନତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଯେ ଇରାନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ହେଉ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଲଗା କଥା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ।"
