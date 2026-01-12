ETV Bharat / international

ଇରାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦରେ 544 ମୃତ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ

ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆକ୍ଟିଭିଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି । ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ 10,600 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।

In this frame grab from footage circulating on social media from Iran shows protesters taking to the streets despite an intensifying crackdown as the Islamic Republic remains cut off from the rest of the world in Tehran, Iran, Friday, Jan. 9, 2026.
In this frame grab from footage circulating on social media from Iran shows protesters taking to the streets despite an intensifying crackdown as the Islamic Republic remains cut off from the rest of the world in Tehran, Iran, Friday, Jan. 9, 2026. (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 12, 2026 at 9:40 AM IST

ତେହେରାନ: ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ପାଖାପାଖି 544 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆକ୍ଟିଭିଟ୍ସ କହିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ତେହେରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତେବେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେଜିଟମେଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ହେବ ବୋଲି ।

ତେହେରାନ ସହ ବୈଠକ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି:

ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ତେହେରାନ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ସେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡିବ ।

ଇରାନ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?

ଇରାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, " ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକରାଯିବା କଥା ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ଯା କରାଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ ନେତାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି , ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ନେତା କି କେବଳ ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବଂ ସେନା ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଦେଖୁଛୁ । ଆମେ ଏକ ଦୃଢ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛୁ । "

'ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିବ'

ଇରାନର ଧମକ ବିଷୟରେ ପଚାରଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିବ । କାରବିଆନରେ ଆମେରିକାର ଚାଲିଥିବା ବଡ ସାମରିକ ମୁତୟନ ଏକ ଏପରି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯାହା ଉପରେ ପେଣ୍ଟାଗନ ଓ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକାରୀମାନେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ।

ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟ୍ସ ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ 10,600 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 490 ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଏବଂ 48 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ଥିଲେ । ଇରାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ କଣ ହେଉଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି । ଆସୋସିଏଟେଡ ପ୍ରେସ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆକଳନ କରିପାରି ନାହିଁ । ଇରାନ ସରକାର ମୋଟ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ।

ଆମେରିକା ଖଜୁଛୁ ମଜବୁତ ବିକଳ୍ପ :

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ବାରା ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ହ୍ବାଇଟ ହାଉସ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖି ଏପରି କହିଛନ୍ତି । ରବିବାର ରାତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେନା ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି, ଆଉ ଆମେ ଏକ ମଜବୁତ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛୁ ।

ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି :

ଆମେରିକା ସେନା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚେତାବନୀ ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ମହମ୍ମଦ ବାଘେର କାଲିବାଫ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସିଧା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଧମକ ଦେଇ ଏହାକୁ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ । " ଯଦି ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଘାଟି ଏବଂ ଜାହାଜ ଆମର ବୈଧ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ । " ମହମ୍ମଦ ବାଘେର କହିଛନ୍ତି । ଏବଂ ସଂସଦରେ ସେ ଡେଥ ଟୁ ଆମେରିକାର ନାରା ଦେଇଥିଲେ ।

ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ବଢୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ପରି ପୁରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଯାଇ ଉତ୍ତେଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା । ଅଧିକାରୀ ଗିରଫଦାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜାବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତାପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ନେତା ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

