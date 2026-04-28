ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଇରାନ, ସହମତି ଦେବନି ଆମେରିକା !
ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ଯାଏଁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବନି ଆମେରିକା ।
Published : April 28, 2026 at 11:22 AM IST
US-Iran Ceasefire LIVE ତେହରାନ: ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଇରାନ । ଯଦି ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ ନିକଟରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇ ଦେବା ସହ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବ ତେବେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲାଯିବ । କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ନେଇ ମନେ ହେଉନାହିଁ । ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଡ ଚେତାବନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆମେରିକା । ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା ଯାଏଁ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ମାନିବନି ଆମେରିକା ।
ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତେଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ତୈଳ ଦର ସହ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ଇରାନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି । ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କଲେ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲାଯିବା ନେଇ ଇରାନ କହିଛି । ସେପଟେ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ତେହରାନ ଆଲୋଚନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ମାନିବା ପାଇଁ ଅଡି ବସିଛି ।
6 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପ୍ରାଣହାନୀ
ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ପାଖାପାଖି 3 ହଜାର 375 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଲେବାନନର ପାଖାପାଖି 2 ହଜାର 521 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହିଜବ୍ବୁଲା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ 23 ଜଣ, ଆରବ ଦେଶରେ 12 ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଛି । ସେହିପରି ଲେବାନନରେ 15 ଇସ୍ରାଏଲ ଯବାନ, 13 ଆମେରିକୀୟ ଯବାନ ଓ 6 ଜଣ ୟୁଏନ ଯବାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫେଲ୍ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଦାୟୀ କଲା ଇରାନ
ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଆରାଘାଚି ଋଷ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁପେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମସ୍କୋ ସହାୟତା କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ । ଆରାଘାଚି ଏଏଫପିକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅହେତୁକ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖୁଛି । ଯାହାକି ଆଲୋଚନାକୁ ସଫଳ କରୁନାହିଁ ।
48 ଘଣ୍ଟାରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ
ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି ଋଷ ଗସ୍ତ ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପ୍ରେସ ଟିଭି ମୁତାବକ ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅରାଘାଚିଙ୍କ ଏହା ତୃତୀୟ ଗସ୍ତ । ଆମେରିକା ସହ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଘାଚି ଋଷ ଓ ଓମାନ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଅରାଘାଚିଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଇସାଲାମାବାଦ ଉଦ୍ୟମର ସୂଚନା ଦେଉଛି ।
