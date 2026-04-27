ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ତଥା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଇରାନର 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତାବ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଦ୍ୱତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଇରାନ ।
Published : April 27, 2026 at 5:34 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 5:41 PM IST
ତେହେରାନ: ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ ଖବର । ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୀତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକାକୁ ଦେଇଛି । ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛି ତେହରାନ । ଅଲ ମାୟାଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯାହା ଦୀର୍ଘଦିନର ସଂଘର୍ଷକୁ ଶେଷ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ସଫଳତାର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ।
ଏହି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଇରାନ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ । ଏଥି ସହିତ ଇରାନ ଓ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇରାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ଯଦି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଇରାନ । ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇରାନର ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେବା ପରେ ଇରାନ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ ଅରାଘାଚି ତେହରାନ ଓ ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଘାଚି ଓମାନ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ପରେ ସୋମବାର ମସ୍କୋ ଗସ୍ତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ତେହେରାନ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ୱାଶିଂଟନକୁ କଲ୍ କରିପାରିବ । ତେବେ ଇରାନ କେବେ ବି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ହାସଲ କରି ନପାରିବା ସପକ୍ଷରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
