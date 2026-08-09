‘ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ’: ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ଆମେରିକା ସାମ୍ନାରେ ଇରାନର ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ
ଷ୍ଟେଟ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଇରାନ । ଆମେରିକାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ କହିଛି ଇରାନ ।
Published : August 9, 2026 at 12:48 PM IST
ତେହେରାନ: କେବେ ଖୋଲିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ବ । ପ୍ରମୁଖ ଜଳମାର୍ଗ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାକୁ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଇରାନ । ଆମେରିକା ବ୍ୟବହାରରେ ସୁଧାର ନଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ସଫା କହିଛି ଇରାନ । ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ମହମ୍ମଦ ୱାକର ଜୋଲଗାଦ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଏହା କହିଛନ୍ତି ।
ମହମ୍ମଦ ୱାକର ଜୋଲଗାଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେରିକାକୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାରରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡିବ । ସରକାର ରଖୁଥିବା ଦାବି ଗୁଡିକ ନମାନିଲେ ପଛକୁ ହଟିବେ ନାହିଁ । ତାହା ଆଲୋଚନା ହେଉକି ଯୁଦ୍ଧ ।
କଣ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଇରାନ ?
- ଆମେରିକା ଇରାନକୁ ଧମକ ଦେବ ନାହିଁ
- ଇରାନ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ
- ଇରାନ ଜଳବନ୍ଦର ଉପରେ ଆମେରିକା ଲଗାଇଥିବା ନାକାବନ୍ଦୀକୁ ହଟାଇବାକୁ ପଡିବ
- ଇରାନରୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ହଟିବେ
- ଇରାନକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ
- ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବା
- ଜବତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଖଲାସ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଉତ୍ତର ଦେଇନି ଆମେରିକା:
ତେବେ ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ନେଇ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଜବାବ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ତେବେ ନାକାବନ୍ଦୀ ହଟିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋର୍ମୁଜ ଖୋଲିବାର ବାଟ ଫିଟୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ୱାଶିଂଟନ ।
ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରମୁଖ ଜଳମାର୍ଗ:
ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହୋର୍ମୁଜ ତୈଳ ପରିବହନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ । ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଜଳମାର୍ଗ । ଏହାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ସାରା ବିଶ୍ବ ଚାହିଁ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟି ପାରୁନାହିଁ ।
ଓମାନ କୂଳ ନିକଟରେ ଜାହାଜକୁ ଆକ୍ରମଣ:
ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓମାନ ପୂର୍ବତଟର ପ୍ରାୟ 18 ନଟିମାଇଲ ଦୂରରେ ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟାପାର ସଂଗଠନ ୟୁକେଏମଟିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଖସାବ ନାମକ ଏକ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ନାବିକ ଓ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ।