ହୋର୍ମୁଜକୁ USର ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଇରାନର ଜବାବ ‘ଶୀଘ୍ର ଭ୍ରମ ଦୂର କରିବୁ’
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ଏଆଇ ଜେନେରେଟ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭ୍ରମ କହି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲା ଇରାନ
Published : August 19, 2026 at 12:25 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ତୁତୁ ମେଁ ମେଁ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତିକ୍ତତା ବଢୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେରିକାର ଅଂଶ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଏକ ଏଆଇ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ଇରାନ ।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, ଜବାବ ଦେଲା ଇରାନ:
ଇରାନର ଉପ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ ଗରିବାବାଦି ଓ ସୁପ୍ରିମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲର ମୁଖ୍ୟ ମୋହସିନ ରେଜାଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ‘ଭ୍ରମାତ୍ମକ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ପୂରଣ ନକରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ବୋଲି ଇରାନ ସଂସଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ବାଘେର କହିଛନ୍ତି ।
କଣ କହିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ?
ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟ୍ରୁଥରେ ଏକ ଏଆଇ ଜେନେରେଟ୍ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଇରାନ ଓ ଆରବର ପ୍ରାୟଦ୍ବୀପ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ 'NEW U.S Territory' ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାର ଅଶଂ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଗତକିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ହୋର୍ମୁଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥିବା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ନିକଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ନାକାବନ୍ଦୀ ଜରିଆରେ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି । ଏହାକୁ ଆମେରିକା ଅଂଶ ଘୋଷିତ କରିବା, ଏକ ଭଲ ବିଚାର ।’
କଣ ଜବାବ ଦେଲା ଇରାନ ?
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଇରାନର ଉପ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜେମ ଗରିବାବାଦି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ହୋର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବୁ । ହୋର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚିନ୍ତା ରହିଛି ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ ଦୂର କରିବୁ ।