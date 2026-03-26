ଭାରତ ସମେତ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖା ଯାଇଥିଲା ।
Published : March 26, 2026 at 9:04 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଯାହାଜଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏନେଇ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ୍ ଆରାଘଚି ଗୁରୁବାର ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
#Iran FM Abbas #Araghchi: We permitted passage through the Strait of #Hormuz for friendly nations including China, Russia, India, Iraq, and Pakistan. pic.twitter.com/RvLtiwYB4v— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) March 25, 2026
ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପରିବହନ ଅନୁମତି:
ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥିତ କନ୍ସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଅଫ୍ ଇରାନ ନିଜର X ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି: ଆମେ ଚୀନ, ଋଷ, ଭାରତ, ଇରାକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ।"
ଇରାନର ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ:
ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଓ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧି ସ୍ଥାନ (ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ) ଅଟେ । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଶ୍ବର ଅନେକ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ସାରା ବିଶ୍ବର 20 ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ବାରା ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ।
'ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ'
କନ୍ସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇରାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗଟର୍ସ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ବାରା ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ସାର ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାହାରେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ କାମ କରୁଛି । ସେହି ପରିଣାମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ: ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ - ତୁରନ୍ତ ।"
The prolonged closure of the Strait of Hormuz is choking the movement of oil, gas & fertilizer at a critical moment in the global planting season.— António Guterres (@antonioguterres) March 25, 2026
ଇରାନ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ କ୍ରମଶଃ ବିନାଶକାରୀ ହେଉଛି । ଇରାନକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷର ପକ୍ଷ ନଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।"
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଜାହାଜଙ୍କୁ ଅନୁମତି:
ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ଅଣପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଜାହାଜଙ୍କୁ (non-hostile vessels) ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଥିଲେ, "ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଘୋଷିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତି , ତେବେ ସକ୍ଷମ ଇରାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନିରାପଦ ପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ," ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଇରାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ରଣନୈତିକ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ "ଅଣପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଜାହାଜ"ଗୁଡିକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ "ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ" ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ ।