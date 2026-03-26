ଭାରତ ସମେତ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ରଖା ଯାଇଥିଲା ।

iran FM permits passage through Strait of hormuz for friendly nations including india
ଭାରତ ସମେତ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 9:04 AM IST

ମୁମ୍ବାଇ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି । ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଯାହାଜଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହି ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏନେଇ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବାସ୍ ଆରାଘଚି ଗୁରୁବାର ନିଜ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପରିବହନ ଅନୁମତି:
ମୁମ୍ବାଇରେ ସ୍ଥିତ କନ୍‌ସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲଅଫ୍ ଇରାନ ନିଜର X ପୋଷ୍ଟରେ ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଇରାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି: ଆମେ ଚୀନ, ଋଷ, ଭାରତ, ଇରାକ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛୁ।"

ଇରାନର ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ:
ପର୍ସିଆନ୍ ଗଲ୍ଫ ଓ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଓମାନ୍‌କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧି ସ୍ଥାନ (ଚୋକ୍ ପଏଣ୍ଟ) ଅଟେ । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବିଶ୍ବର ଅନେକ ପଣ୍ୟବାହୀ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରି ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ସାରା ବିଶ୍ବର 20 ପ୍ରତିଶତ ତୈଳ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ବାରା ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ।

Strait of hormuz
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (GFX Team ETV Bharat)

'ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ'
କନ୍‌ସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇରାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗଟର୍ସ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ହେବାର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ନିଜ X ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ବାରା ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ସାର ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାହାରେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀର ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ କାମ କରୁଛି । ସେହି ପରିଣାମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ: ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ - ତୁରନ୍ତ ।"

ଇରାନ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ କ୍ରମଶଃ ବିନାଶକାରୀ ହେଉଛି । ଇରାନକୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷର ପକ୍ଷ ନଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ।"

ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଜାହାଜଙ୍କୁ ଅନୁମତି:
ପୂର୍ବରୁ ଇରାନ ପ୍ରତିନିଧି ମାର୍ଚ୍ଚ 25ରେ ଅଣପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଜାହାଜଙ୍କୁ (non-hostile vessels) ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଥିଲେ, "ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ, ଯଦି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଘୋଷିତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତି , ତେବେ ସକ୍ଷମ ଇରାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ନିରାପଦ ପଥ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ," ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।

ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:
ଇରାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ରଣନୈତିକ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ "ଅଣପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଜାହାଜ"ଗୁଡିକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ "ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ" ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡିବ ।

