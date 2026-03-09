ETV Bharat / international

ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ତେହେରାନ ନୂତନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ: ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ଜଣେ କଠୋରପନ୍ଥୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭିନ୍ନମତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।

FILE - Mojtaba, son of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, center, attends the annual Quds, or Jerusalem Day rally in Tehran, Iran, on May 31, 2019.
FILE - Mojtaba, son of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, center, attends the annual Quds, or Jerusalem Day rally in Tehran, Iran, on May 31, 2019. (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 9, 2026 at 9:27 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ତେହେରାନ(ଇରାନ): ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଇସ୍ଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟର ନୂତନ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ନାମରେ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମୃତ ପିତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ।

ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧର ନଅ ଦିନ ପରେ, ସିଆ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ 1979 ଇସଲାମିକ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ବାଛିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ।

ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନରେ ଜଣେ ଘୋଷକ ନୂତନ 56 ବର୍ଷୀୟ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ 88 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦର ଏକ ବିବୃତ୍ତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ପାଠ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାଦୃଶ୍ୟତା ବହନ କରନ୍ତି ।

ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ "ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରିଷଦର ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ଇରାନର ଇସଲାମିକ ଗଣରାଜ୍ୟର ପବିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ନେତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପରିଚିତ କରାଯାଇଛି", ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

TAGGED:

IRAN ISRAEL US WAR
MOJTABA KHAMENEI
MIDDLE EAST CONFLICT
IRAN WAR
IRAN ISRAEL US WAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.