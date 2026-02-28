ETV Bharat / international

ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, "ଅସ୍ତ୍ର ନଛାଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ"

ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ(IDF)ର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ "ପ୍ରତିରୋଧକ ଆକ୍ରମଣ" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ।

People watch as smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 28, 2026.
People watch as smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 28, 2026. (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 28, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
ତେହେରାନ(ଇରାନ): ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ସମେତ ଅନେକ ସହର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ । ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ(IDF)ର ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ "ପ୍ରତିରୋଧକ ଆକ୍ରମଣ" ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ତେହେରାନ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ସାଇରନ ବାଜିଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଧୂଆଁମୟ ଦେଖାଯାଉଛି । ତେହେରାନର AFP ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଦୁଇଟି ଜୋରଦାର ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିଥିଲେ । ବିସ୍ଫୋରଣର ପ୍ରକାର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଏହା ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା । ଇରାନ ଉପରେ "ପ୍ରତିରୋଧକ ଆକ୍ରମଣ" ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ଜେରୁଜେଲମରେ ସାଇରନ ବଜାଇବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶନିବାର ଦିନ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପାଇଁ ଏହାର ବାୟୁସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି । "ସୁରକ୍ଷା ଘଟଣାକ୍ରମ ପରେ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା," ମନ୍ତ୍ରୀ ମିରି ରେଗେଭ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ- "ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ନଚେତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ

ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ମହାନ ମିଶନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯାହା ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ସେ ଇରାନୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ନଚେତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ କହିଲେ । ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ... ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ।

କାତାର ଉପରେ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନଷ୍ଟ, ବାହାରିନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ

କାତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହାର ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାହାରିନରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ବାହାରିନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିକଟତମ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା।

ଇରାନର ସ୍ୱର୍ଗତ ଶାହଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି ଯେ 'ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ' ନିକଟତର

ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଇରାନର ଶେଷ ଶାହଙ୍କ ପୁଅ ଶନିବାର ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଆକ୍ରମଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ରେଜା ପହଲଭି ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଅନଲାଇନରେ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ସମନ୍ୱୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ୱାଶିଂଟନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନଯାପନ ବିତାଉଥିବା ପହଲଭି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟର ବହୁତ ନିକଟତର ... ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଏକାଠି ଇରାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଏହାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା।" ଇରାନରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିବା ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ ପାଇ ନଥିବା ପହଲଭି, ଇରାନୀମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏବଂ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ, ଆମକୁ ଆମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଇରାନକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା।"..."ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ସତର୍କ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସଠିକ୍ ସମୟରେ - ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବି - ଆପଣ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରି ପାରିବେ ।"

ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଗତ ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ​​ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ବିପ୍ଳବକୁ ଦମନ କରିଥିଲା । 1979 ବିପ୍ଳବ ପରେ ଏହା ଏହାର ଶାସନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା ଯାହା ଦିବଂଗତ ପଶ୍ଚିମ-ପଶ୍ଚିମ-ପ୍ରମୁଖ ଶାହଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

