ETV Bharat / international

ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଇରାନ: ସୂତ୍ର

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଇରାନ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ।

ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 12, 2026 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ANI ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରଠାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତାୟାତ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପୂର୍ବରୁ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡସ୍ କର୍ପସ୍ (IRGC) ନୌସେନା ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡର କହିଥିଲେ ଯେ, ରଣନୈତିକ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର ଅନୁମୋଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ।

ରିଅର ଆଡମିରାଲ ଆଲିରେଜା ତାଙ୍ଗସିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁଧବାର ଇରାନ ସତର୍କତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଜାହାଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। "ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା କି ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରୋମ୍ ଏବଂ ମୟୁରି ନାରି ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚେତାବନୀକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଯିଏ ପାର ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତାଙ୍କୁ ଇରାନରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ," ବୋଲି ଇରାନ ଜେନେରାଲ X-ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଏହାର ନିଷେଧକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏବଂ ତେହେରାନ କହିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପାର ହୋଇପାରିବେ । ଇରାନ ଉପକୂଳକୁ ଓମାନରୁ ପୃଥକ କରୁଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦେଇ 20 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପାର ହୁଏ ।

ଏହି ପରିମାଣ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ଏକ-ପଞ୍ଚମାଂଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରଜାତ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ବିଶ୍ୱର ତରଳୀକୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରବାହ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆର୍ଥିକ ବଜାର, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତର ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ସିଆନ୍ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୮ଟି ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୬୭୭ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୪ଟି ଜାହାଜ ପ୍ରଣାଳୀର ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଅଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଏକ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ବିକାଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସହାୟତା ସମନ୍ୱୟ କରୁଛି ।

ଅଧିକାରୀ, ଜାହାଜ ପରିଚାଳକ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହା ପର୍ସିଆନ୍ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ସରକାର ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ 'ପରାଜୟ ଦ୍ବାରଦେଶରେ ଇରାନ'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ବୁଡିଗଲା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ 'ଇରିସ ଦେନା': ଆମେରିକାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

IRAN ALLOWS INDIAN FLAGGED VESSELS
STRAIT OF HORMUZ SOURCES
INDIAN VESSELS ALLOWS
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତକୁ ଅନୁମତି
IRAN ALLOWS INDIAN FLAGGED VESSELS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.