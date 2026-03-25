"ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବନି ଇରାନ" ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଶାସକ ଦଳ ଆମେରିକାକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତୈଳ ପ୍ରବାହ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର" ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : March 25, 2026 at 11:46 AM IST
IRAN ISRAEL US WAR, ୱାଶିଂଟନ (ଆମେରିକା): ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଇରାନ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ଯତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତତ୍ସହିତ ଇରାନ, ଆମେରିକା ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ଇରାନ ସହିତ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ:
ମଙ୍ଗଳବାର ଓଭାଲ ଅଫିସ୍ରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ, ଇରାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ ଡି ଭାନ୍ସ, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫ ଏବଂ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଏହି ଆଲୋଚନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନ ସରକାର ଏକାଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବା ରାଷ୍ଚ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
'ଇରାନରେ ଶାସକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି' ଟ୍ରମ୍ପ
"ଆମେ ଇରାନରେ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଆମେ ଯେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ମାନେ ଭିନ୍ନ," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମାଧାନ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା ।
ଇରାନର ଆମେରିକା ପ୍ରତି ଉପହାର:
"ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ବି ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି," ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି । ହୋମଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ନୂତନ ସଚିବ ଭାବେ ମାର୍କୱେନ୍ ମୁଲିନ୍ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅବସରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନର ଶାସକ ମାନେ ଆମେରିକାକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ତୈଳ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବଡ଼ "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର" ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । "ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଗତକାଲି ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା । ସେମାନେ ଆମକୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ । ଏବଂ ଆଜି ସେହି ଉପହାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର," ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଆମେରିକା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ରଖିଥିଲା 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ମଙ୍ଗଳବାର ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇରାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ 15ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲା । ABC ନ୍ୟୁଜ୍ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଯୋଜନା ଇରାନର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରହିଥିଲା ।