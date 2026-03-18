ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କଲା ଇରାନ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଶପଥ
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖୋମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଲାରିଜାନି ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ।
Published : March 18, 2026 at 7:43 AM IST
ଦୁବାଇ: ଇରାନର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅଲି ଲାରିଜାନି, ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଇରାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ମାସରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ଲାରିଜାନି ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା । ଇସ୍ରାଏଲ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଥିଲା ଯେ, ଏହା ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଇରାନ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲା ।
67 ବର୍ଷିୟ ଅଲି ଲାରିଜାନିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନାରେ ରଣନୀତି ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକାରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସେ ଓମାନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ଇରାନୀ ନେତାମାନଙ୍କ ପରି, ଲାରିଜାନି ଆମେରିକାର କଠିନ କଟକଣାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ ପ୍ରତିବାଦର ହିଂସାତ୍ମକ ଦମନରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ।
ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲାରିଜାନି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଶିହା ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ, ସେ ଦେଶ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ କାରଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ନେତୃତ୍ୱକୁ ପାତାଳଗାମୀ କରିଦେଇଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ କହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋର୍ତେଜା ଲାରିଜାନି ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ "କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ" ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ, ତେହେରାନ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତେଲ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ବୋଲି ଲାରିଜାନି X-ରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ।
"ଇରାନର ବଳିଦାନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତୁମର ଖାଲି ଧମକକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ । ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରାନକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ," ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି । "ନିଜେ ଦୂର ନହେବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହ ।"
ଲାରିଜାନି ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେରିକାର କେନେଡି ପରିବାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଭାଇ, ସାଦେକ୍, ଇରାନର ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହମ୍ମଦ ଜାଭାଦ୍, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ଖାମେନିଙ୍କୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରେ ନିକଟରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାରିଜାନି କ୍ରମଶଃ କଠୋର ଧମକ ଜାରି କରିଥିଲେ । 1990 ଦଶକରେ ସେ ଇରାନର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେନ୍ସରସିପ୍ କଠୋର କରିଥିଲେ । ସେ 2008ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ଅତି କମରେ ଛଅଟି ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଦାବି; ଇରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଅଲି ଲାରିଜାନି ନିହତ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଇରାନରେ 7000ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ହର୍ମୋଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚୀନ ସହଯୋଗ ଜରୁରୀ: ଟ୍ରମ୍ପ
