ETV Bharat / international

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ: ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଅନେକ କୋଠା

ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହେବା ସହ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ।

Rescuers inspect a damaged building following an earthquake in Maumere, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, Saturday, Aug. 15, 2026.
Rescuers inspect a damaged building following an earthquake in Maumere, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, Saturday, Aug. 15, 2026. (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜାକର୍ତ୍ତା : ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମରେ ୩୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ରହିଛି । ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ କୋଠା ଏବଂ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ପରେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।

କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଭୂଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏଜେନ୍ସି କହିବା ପରେ ସତର୍କତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ମନିଟରିଂ ଉପକୂଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଆମେରିକାର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କହିଛି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 5:58ରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ସହିତ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ପୂର୍ବ ନୁସା ତେଙ୍ଗାରା ପ୍ରଦେଶର ଏଣ୍ଡେ ସହରରୁ 68 କିଲୋମିଟର (42 ମାଇଲ) ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମରେ ଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଅନେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ।

ମାଉମେର ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ରେସକ୍ୟୁ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଫଥୁର ରହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ସିକ୍କା, ପଶ୍ଚିମ ମାଙ୍ଗାରାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମାଙ୍ଗାରାଇର ତିନିଟି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅତି କମରେ 38 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଙ୍ଗାରାଇର ରିଓକ୍ ଗାଁରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଆଠଟି ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ୭.୭ ତୀବ୍ରତାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ (AFP)

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀମାନେ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୂମିସ୍ଖଳନରେ ଆଖପାଖ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା କାଦୁଅ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ।

ପୂର୍ବ ନୁସା ତେଙ୍ଗାରା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ରୁଡି ଡାର୍ମୋକୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ସୂଚନା ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସକୁ ଜଟିଳ କରିଛି ।

"ଆମେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଜାରି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି," ଡାର୍ମୋକୋ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏଣ୍ଡେ ରିଜେନ୍ସିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଲାବୁଆନ ବାଜୋରୁ ଲାରାଣ୍ଟୁକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଦ୍ୱୀପକୁ ବ୍ୟାପିଥିବା ପ୍ରାୟ 700 କିଲୋମିଟର (435 ମାଇଲ) ପାଚେରୀ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାନ୍ସ-ଫ୍ଲୋର୍ସ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୋଠାରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଡ୍, IV ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର ସମେତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ

ଫ୍ଲୋରେସ୍ ଦ୍ୱୀପର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସୂଚିତ ହୋଇଥିଲା । ସିକ୍କା ରାଜମଣ୍ଡଳର ବାସିନ୍ଦା ୟୋହାନ୍ନା ଏମ୍ବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରବଳ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ।

"ଏଠାରେ ଅନେକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ... ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାଉମେରେର ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲର ଅପେକ୍ଷା କକ୍ଷ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମ କଲମ୍ବିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପ, 132 ମୃତ, 570 ଗୁରୁତର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 6.2 ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପ; ଥରିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INDONESIA EARTHQUAKE
TSUNAMI ALERT IN INDONESIA
EARTHQUAKE
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ
INDONESIA EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.