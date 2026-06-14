ETV Bharat / international

ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡିଗଲା ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା, 14 କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର

'ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍' ପରେ ଓମାନ ତଟରେ ବୁଡିଗଲା ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା । ଆମେରିକା ନୌସେନା ସହଯୋଗରେ ହେଲା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

INDIAN VESSEL DHOW
ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବୁଡିଗଲା ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା (ANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 10:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଦୁବାଇ: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ଦିନ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା ଓମାନ ତଟରେ ବୁଡିଯାଇଛି । ତେବେ ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏହାର ସରକାରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛି, "ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସେଲିଂ ଜାହାଜ ବିରାଟ ୧ ବୁଡିଯିବା ଘଟଣା ଜଣାପଡିଛି । ଡଙ୍ଗା ବୁଡିବା ପରେ ୧୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।"

"ଜାହାଜଟିର ଇଞ୍ଜିନ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲାଇଫ ରାଫ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି । ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା," ଦୂତାବାସ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି।

ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ MSV ବିରାଟ 1 ସହିତ ଜଡିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ 14 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାବାଲ ଅଲି 9 ଜାହାଜରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି । କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଦୂତାବାସ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGS) ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ପରେ MSV VIRAT-1 ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 14 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 14 ଜୁନ୍ ସକାଳେ ଓମାନର ରାସ୍ ଅଲ୍ ହାଡ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 80 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ପୂର୍ବରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ ପରେ, ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୂଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲା ।

ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା P-8 ସାମୁଦ୍ରିକ ପାଟ୍ରୋଲ୍ ବିମାନ ଜାହାଜ ନିକଟରେ ଏକ ଲାଇଫ୍ ରାଫ୍ଟ ପକାଇ ଏବଂ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉପରେ ନଜର ରଖି ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଏକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତିନି ଜଣ ନାବିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ: 3 ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ

TAGGED:

OMAN COAST
CREW MEMBERS RESCUED
ଓମାନ ତଟରେ ଭାରତୀୟ ଡଙ୍ଗା
US IRAN WAR
INDIAN VESSEL DHOW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.