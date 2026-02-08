ETV Bharat / international

ଋଷରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ; 4 ଆହତ

ଋଷର ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପସି 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

olice officers walk past a high-rise residential building in Moscow on February 6
ଋଷରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ (AFP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 8, 2026 at 8:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Stabbed In Russia ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପସି 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଋଷର ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ( Indian mission in Moscow)।

ମସ୍କୋର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଉଫାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୂତାବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ଏବଂ କାଜାନର କନସୁଲେଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଫା ଯାଉଛନ୍ତି ।"

ହଷ୍ଟେଲରେ ପସି ଆକ୍ରମଣ:

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକର ଉଫାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷିୟ ବାଳାକ ଛୁରୀ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ​​। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଲି ଋଷ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।

ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମେଜର ଜେନେରାଲ ଇରିନା ଭୋଲ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗିରଫଦାରୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।"

ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ରୁଷିଆନ ଫେଡେରାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି । ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିଛି । ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣକ ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ । ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମସ୍କୋରୁ ପ୍ରାୟ 1200 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକ ରାଜଧାନୀ ଉଫାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଇରାନରେ ବଢୁଛି ହିଂସା; ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5 ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନଲାଣ଼୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରୟାସ:ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପଠାଇଲା ଆମେରିକା

TAGGED:

RUSSIA STAB ATACK
INDIAN STABBED IN RUSSIA
INDIAN ATTACKED IN ABROAD
ଋଷ ଭାରତ ଛାତ୍ର
INDIAN STUDENTS ATTACK IN RUSSIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.