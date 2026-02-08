ଋଷରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ; 4 ଆହତ
ଋଷର ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପସି 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : February 8, 2026 at 8:52 AM IST
Indian Stabbed In Russia ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ । ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପସି 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଋଷର ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକର ଏକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ( Indian mission in Moscow)।
An unfortunate incident of attack has occurred in Ufa. Several persons including four Indian students have been injured. The Embassy is in touch with the authorities and the officials from the Consulate in Kazan are on their way to Ufa to provide assistance to the injured…— India in Russia (@IndEmbMoscow) February 7, 2026
ମସ୍କୋର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ଉଫାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୂତାବାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି, ଏବଂ କାଜାନର କନସୁଲେଟର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆହତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଫା ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ହଷ୍ଟେଲରେ ପସି ଆକ୍ରମଣ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକର ଉଫାରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ମେଡିକାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଛାତ୍ରାବାସରେ ଜଣେ 15 ବର୍ଷିୟ ବାଳାକ ଛୁରୀ ଧରି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମରଣାନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବୋଲି ଋଷ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।
ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ମେଜର ଜେନେରାଲ ଇରିନା ଭୋଲ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗିରଫଦାରୀକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ଦୁଇ ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ।"
ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:
ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ରୁଷିଆନ ଫେଡେରାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି । ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ରହିଛି । ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଜଣକ ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକ । ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ମସ୍କୋରୁ ପ୍ରାୟ 1200 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ବାଶକୋର୍ଟୋସ୍ତାନ ରିପବ୍ଲିକ ରାଜଧାନୀ ଉଫାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।