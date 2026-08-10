ଆମେରିକାରେ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଭାରତ ଫେରୁଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀରେ ଗିରଫ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର
ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଟୁସନ୍ ସହରର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ବାନ୍ଧବୀ ଜୁଲିସା ରୁବି ସାଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Published : August 10, 2026 at 2:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଭାରତ ଫେରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ଜର୍ମାନୀରେ ଗିରଫ । ଆମେରିକାରେ ନିଜ ବାନ୍ଧବୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆରିଜୋନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜନେସ୍ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ର ବରୁଣ ବଚିଗାରି । ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଟୁସନ୍ ସହରର ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ୧୯ ବର୍ଷୀୟା ବାନ୍ଧବୀ ଜୁଲିସା ରୁବି ସାଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହତ୍ୟା
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ବଚିଗାରି ଟୁସନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଇ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଏକ ବିମାନରେ ଭାରତ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଲିସ ବଚିଗାରି ବିରୋଧରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରିଥିଲା । ଟୁସନ ପୋଲିସ, FBI ଟୁସନ୍ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବର୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତ ଏଫବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ଜର୍ମାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ବଚିଗାରିକୁ ହେପାଜତରେ ନିଆଯାଇଥିଲା ।
ହତ୍ୟା ପରେ ବଚିଗାରି ସାଲାଜାରଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା । ଏପରିକି ନିଜ ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତା ସାଜି ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମେସେଜ ପଠାଉଥିଲା। ଏହି ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସାଲାଜାରଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ମାମଲା
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାୟ ୪ ଟା ସମୟରେ ସାଲାଜାରାଙ୍କ ହୃଦଘାତ ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଟୁସନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଲାଜାରଙ୍କୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ କମ୍ବଳ ଟାଣି ହୋଇଥିଲା। ସାଲାଜାରଙ୍କ ଶ୍ୱାସରୋଧ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁରେ ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ବଚିଗାରି ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି । ଆରିଜୋନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି । ସାକ୍ଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୫ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବଚିଗାରିଙ୍କ ସହ ସାଲାଜାରାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସାଲାଜାରା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବର୍ଟ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଚୋରି; ମାର୍କେିଟଂ ଅଧିକାରୀ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ World U20 Athletics: ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଲେ ବସନ୍ତ