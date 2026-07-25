ଋଷ ଜଳସୀମାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ
ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୮ ରେ ଏମଭି ଓମୋରଫି ନାମକ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ।
Published : July 25, 2026 at 12:28 PM IST
ତେହରାନ: ପୁଣି ଥରେ ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୮ରେ କୃଷ୍ଣ ସାଗରରେ ଋଷର ଜଳସୀମା ଦେଇ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ୟୁକ୍ରେନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଥିବା ନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା ।
Our statement on attack on Commercial Vessel MV OMORFI ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 24, 2026
🔗 https://t.co/3Vg1jzKqSa pic.twitter.com/pNH9fosrzr
ପୁଣି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଭାରତୀୟ
ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ନୂତନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଲୟ କହିଛି ଯେ ‘‘ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୮ ରେ ଏମଭି ଓମୋରଫି ନାମକ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ କୃଷ୍ଣ ସାଗର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଋଷ ଜଳସୀମାରେ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ ଜାହାଜରେ ୩ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୧୦ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମୃତକଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ। ଜାହାଜରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି’’।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ରୁଷରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମିଶନ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏବଂ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ନୌଚାଳନାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢ଼ିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସାମୁଦ୍ରିକ ନୌଚାଳନାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ଅବ୍ୟାହତ ପ୍ରବାହକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି।
ଗତ ଜୁଲାଇ ୧୯ରେ ଏମଭି ଗୋଲଡେନ ଲିଓ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରୁଷର ଚାର୍ଜ ଡି' ଆଫେୟାର୍ସଙ୍କୁ ସମନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଓଡେଶା ବନ୍ଦରରେ ମିସାଇଲ ମାଡ, 4 ଭାରତୀୟ ମୃତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ: ଇରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ