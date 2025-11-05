ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ, ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମିରା ନ୍ୟାୟାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମେୟର । ସହରର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମେୟର ଭାବେ ଚରିଲେ ଇତିହାସ ।
Published : November 5, 2025 at 4:26 PM IST
New York Youngest Mayor Zohran Mamdani ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ମେୟର ପଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି 34 ବର୍ଷିୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀ । ଏହାସହ ସେ ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ସହରର ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ମେୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ମୁସଲିମ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ:
ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ 83 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାମଦାନୀ 50.6 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୋଟ୍ 9 ଲକ୍ଷ 48 ହଜାର 202 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦପାଇଁ ଲଢେଇରେ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ କୁମୋ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ନେତା କ୍ରୁଟିସ୍ ସିଲଓ୍ବାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମାମଦାନୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ କହିଛନ୍ତି, "କର୍ମଜୀବୀ ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀଙ୍କୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଆସିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ । ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ବେ, ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିଛୁ । ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ ।"
ମେୟର ହେବା ସହ ଅନେକ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମାମଦାନୀ:
ଏହି ବିଜୟ ସହ ଅନେକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ମମଦାନୀ । ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମେୟର, ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସେ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମେୟର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
Just spoke to Mayor-Elect @ZohranKMamdani and told him I’m looking forward to working together to make our city more affordable and livable.— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) November 5, 2025
Congratulations to him and to every New Yorker who made their voice heard in one of the city’s highest-turnout elections on record. pic.twitter.com/dhRFA0RcMn
ମାମଦାନୀଙ୍କ ଭାରତ ସହ ଲିଙ୍କ:
ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମୀରା ନାୟାର ଓ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ମମଦାନିଙ୍କ ପୁଅ । ସେ ଉଗାଣ୍ଡାର କାମ୍ପାଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ । 2018ରେ ସେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାଥି ହୋଚୁଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ(X)ରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସହରକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଓ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମମଦାନୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସହରର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । "
ସହରର ନିର୍ବାଚନ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ 20 ଲକ୍ଷ ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ । ତେବେ ମେୟର ହେବା ପରେ ମାମଦାନୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମାମଦାନୀ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସହରକୁ ଫେଡେରାଲ ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରିବେ । ମାମଦାନୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ସହରର ଅସୀମ ଦାବିଗୁଡିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଓ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
