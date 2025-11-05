ETV Bharat / international

ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ, ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ମିରା ନ୍ୟାୟାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀ ନ୍ୟୁୟର୍କର ମେୟର । ସହରର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମେୟର ଭାବେ ଚରିଲେ ଇତିହାସ ।

Zohran Mamdani speaks during a victory speech at a mayoral election night watch party
Zohran Mamdani speaks during a victory speech at a mayoral election night watch party (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
New York Youngest Mayor Zohran Mamdani ନ୍ୟୁୟର୍କ: ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ମେୟର ପଦ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି 34 ବର୍ଷିୟ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ ମାମଦାନୀ । ଏହାସହ ସେ ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ସହରର ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ମେୟର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ମୁସଲିମ ନେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

Supporters for Democratic mayoral candidate Zohran Mamdani react as they watch returns during an election night watch party
Supporters for Democratic mayoral candidate Zohran Mamdani react as they watch returns during an election night watch party (AP)

ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ:

ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦ ପାଇଁ 83 ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାମଦାନୀ 50.6 ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ ମୋଟ୍ 9 ଲକ୍ଷ 48 ହଜାର 202 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁୟର୍କ ମେୟର ପଦପାଇଁ ଲଢେଇରେ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ କୁମୋ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ନେତା କ୍ରୁଟିସ୍ ସିଲଓ୍ବାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମାମଦାନୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ।

New York mayoral candidate Zohran Mamdani votes at a voting site
New York mayoral candidate Zohran Mamdani votes at a voting site (AP)

ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ମେୟର ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ କହିଛନ୍ତି, "କର୍ମଜୀବୀ ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀଙ୍କୁ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହିଆସିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ । ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ବେ, ମୁଁ ଏହା ବୁଝିପାରିଛୁ । ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ ।"

Zohran Mamdani Elected as US New York Mayor
Zohran Mamdani Elected as US New York Mayor (ETV Bharat)

ମେୟର ହେବା ସହ ଅନେକ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମାମଦାନୀ:

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଅନେକ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ମମଦାନୀ । ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟିର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ପ୍ରଥମ ମୁସଲିମ ମେୟର, ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ସେ ମେୟର ହୋଇଛନ୍ତି । ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମେୟର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ମାମଦାନୀଙ୍କ ଭାରତ ସହ ଲିଙ୍କ:

ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଜୋହରାନ ମମଦାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ମୀରା ନାୟାର ଓ କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ମମଦାନିଙ୍କ ପୁଅ । ସେ ଉଗାଣ୍ଡାର କାମ୍ପାଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ । 2018ରେ ସେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାଥି ହୋଚୁଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ(X)ରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସହରକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଓ ବାସଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମମଦାନୀଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ସହରର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବାରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି । "

ସହରର ନିର୍ବାଚନ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ 20 ଲକ୍ଷ ନ୍ୟୁୟର୍କବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମେୟର ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ । ତେବେ ମେୟର ହେବା ପରେ ମାମଦାନୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମାମଦାନୀ ଜିତିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସହରକୁ ଫେଡେରାଲ ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରିବେ । ମାମଦାନୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ସର୍ବବୃହତ ସହରର ଅସୀମ ଦାବିଗୁଡିକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଓ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

