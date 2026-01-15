ETV Bharat / international

ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଗିରଫ

Representational image
Representational image (IANS)
ନ୍ୟୁୟର୍କ: ନ୍ୟୁଜର୍ସିରେ ନିଜ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ 35 ବର୍ଷିୟା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଆମେରିକା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନ୍ୟୁଜର୍ସିର ହିଲ୍ସବୋରୋର ପ୍ରିୟାଥରସିନି ନଟରାଜନ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସୋମରସେଟ କାଉଣ୍ଟି ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଜନ୍‌ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ବୁଧବାର ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମୃତକଙ୍କ ବାପା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେ ଲ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ 911ରେ କଲ୍‌ କରିଥିଲେ ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କାମରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ 5 ଓ 7 ବର୍ଷର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି କରିଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫୋନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ । ଯାହାଙ୍କ ନାମ ନଟରାଜନ ଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଶୋଇବା ଘରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ । ପରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍‌ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ନଟରାଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ହତ୍ୟାର ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବେଆଇନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଅସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ।

ହିଲ୍ସବୋର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସମରେସଟ କାଉଣ୍ଟି ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ହିଲ୍ସବୋରୋ ଟାଉନସିପ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଗୁଇନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ସୋମେରସେଟ କାଉଣ୍ଟି ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଅଫିସ ମେଜର କ୍ରାଇମ୍ସ ୟୁନିଟ, କ୍ରାଇମ ସିନ୍‌ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ୟୁନିଟ ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ନର୍ଦନ ରିଜିଓନାଲ ମେଡିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଗୁଇନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ବାରା କରାଯାଉଛି ।

