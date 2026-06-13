ETV Bharat / international

କିଙ୍ଗ୍ସ ବର୍ଥଡେ ଅନର୍ସରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜିତିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ରାଫୋଡ୍ ପୁରସ୍କାର

ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଡାକ୍ତର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବ୍ରିଟେନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା

Kings Birthday Honours
ଲଣ୍ଡନରେ ରାଜାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନ ପରେଡ୍, ଟ୍ରୁପିଂ ଦି କଲର୍ ସମୟରେ ବକିଙ୍ଗହାମ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବାହାରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଟେନର ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟ। (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 8:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଲଣ୍ଡନ: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ (Gastroenterologist) ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବକ୍ତା ଡେମ୍ ପାର୍ଭିନ କୁମାରଙ୍କୁ କିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍ଲସ୍ ତୃତୀୟଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିବସ ସମ୍ମାନ ତାଲିକା (Birthday Honours List)ରେ “ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ” ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏମ୍ପାୟର (GBE) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏମ୍ପାୟରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ।

କୁମାରଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଡାକ୍ତର, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବ୍ରିଟେନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୬ର ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଲିକାରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟେନର ୧,୧୮୨ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଜରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଡେମ୍ ପାର୍ଭିନ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱିନ୍ ମେରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଲଣ୍ଡନ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାର୍ଟସ୍ ଏବଂ ଦି ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମେଡିସିନ୍ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଏମେରିଟା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିକିତ୍ସା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ *‘କୁମାର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାର୍କ୍ସ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମେଡିସିନ୍’*ର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଓ ସହ-ଲେଖିକା। ରୟାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ବେନିଭୋଲେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡର ସଭାପତି ଭାବେ ସେ ୧ ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋପନୀୟ ସହାୟତା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ରୟାଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ର ସଭାପତି ଥିବାବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ (Global Health Initiative)ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରୟାଲ୍ କଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ସରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କୁମାର ବ୍ରିଟିଶ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଜର୍ନାଲ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆୟୋଗର ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ୟୁକେ ହେଲ୍ଥ ଆଲାଏନ୍ସର ରାଜଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର କହିଛନ୍ତି, “ସମଗ୍ର ବ୍ରିଟେନରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିରବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସମୁଦାୟକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନ ତାଲିକା ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସେମାନଙ୍କର କରୁଣା, ଦୃଢ଼ତା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଦେଶର ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜାତି ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।”

କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏମ୍ପାୟର (CBE) ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମରଙ୍କ ଡେପୁଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରି କୁନାଲ ପଟେଲ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ CBE ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ କୁମାର ମାରିଆ (ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ନିରୋଧ ଏବଂ ଡାଟା ଓ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ), ପ୍ରଫେସର ମୋଣ୍ଡର ରାମ (ଜାତିଗତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ) ଏବଂ ସୁକୃତି ପ୍ରଭା ସେନ (ଶିଶୁ ସାମାଜିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ) ରହିଛନ୍ତି।

ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏମ୍ପାୟର (OBE) ପାଇଥିବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡା. ଗୀତା କୁମାର (ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ), ଡା. ରଶ୍ମି ମନ୍ତ୍ରୀ (ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା), ମୁକେଶ ଶର୍ମା (ଐତିହ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ), ନିକିତା ଶର୍ମା (ନ୍ୟାୟିକ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି) ଏବଂ ଡା. ଇନ୍ଦରପାଲ ସିଂହ (ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସେବା) ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏମ୍ପାୟର (MBE) ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତବିନ୍ଦର ବୈନ୍ସ, ଆଦିତ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଡା. ଅରୁଣ କୁମାର ଗୁପ୍ତ, ପ୍ରଫେସର ସୁନୀଲ ଗୁପ୍ତ, ସଞ୍ଜୀବ ମହାଜନ, ପରବିନ୍ଦର କୌର, ରବିନ୍ଦର ସିଂହ ମଥାରୁ, ଦକ୍ଷେଶ ହରିବଦନ ପାରିଖ ଏବଂ ନୀରାଶା ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି।

ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏମ୍ପାୟର ମେଡାଲ୍ (BEM) ପ୍ରାପ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧା ଭଟ୍ଟା, କବୀର କୌଲ, ହିତେଶ ମେହେତା ଏବଂ ଧର୍ମେଶ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ ମାଇକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ (CMG) ସମ୍ମାନ ସରବଜିତ ସିଂହ ଉପ୍ପଲଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଅର୍ଡର (MVO) ସମ୍ମାନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଗଜୀବନ ସିଂହ ଖାଙ୍ଗୁରାଙ୍କୁ ରାଜପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ବିଦେଶୀ ତାଲିକାରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଟ୍ରି ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜେନ୍ ଗ୍ରିମ୍‌ଶଙ୍କୁ ଭାରତର ବଞ୍ଚିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ MBE ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗୋଆରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ବ୍ରିଟିଶ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡେମ୍ ହେଲେନ୍ ମିରେନ୍‌ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନି ଅନ୍ ଅଫ୍ ଅନର୍ (Companion of Honour) ସମ୍ମାନରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଏକ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୫ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଙ୍ଗଙ୍କ ସରକାରୀ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଟ୍ରୁପିଙ୍ଗ ଦି କଲର୍ ସମାରୋହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏକ କମିଟି ନାମ ସୁପାରିସ କରେ, ପରେ ବ୍ରିଟିଶ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କିଙ୍ଗଙ୍କ ନାମରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜିତିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ରାଫୋଡ ପୁରସ୍କାର

TAGGED:

KINGS BIRTHDAY HONOURS 2026
INDIAN ORIGIN DOCTOR UK
UK ROYAL HONOURS
KINGS BIRTHDAY HONOURS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.