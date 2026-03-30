କୁୱେତ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଇରାନୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼: ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

କୁୱେତର ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ସେପଟେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦ ଆହତ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 30, 2026 at 8:14 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁଏତର ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜଳ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ ସେବା ଭବନ, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ପରେ, ଏଥିରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । କୁଏତର ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଜଳ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୋମବାର ସକାଳେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।

ସୋମବାର (ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 2026) ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ କୁଏତ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ "ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣ"ର ଏକ ଅଂଶ । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫାତିମା ଆବାସ ଜୋହର ହାୟାତ କହିଛନ୍ତି, "ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କୁଏତ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇରାନୀ ଆକ୍ରମଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଜଳ ଡିସାଲିନେସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ ସେବା ଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ​​ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ।"

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଘଟଣା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳ ସେବା ଜାରି ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନୁମୋଦିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଗୁଜବ ଏଡାଇବା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି । ଏହା ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବା ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଏତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଅଟେ । ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବୈଷୟିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ।

ଏହି ସମୟରେ କୁଏତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ଏହା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବାୟୁ ବିପଦକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି । ମୁଖପାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣେଲ ସୌଦ ଅଲ-ଆତୱାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶ 14 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 12 ଶତ୍ରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରି ମୁକାବିଲା କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି କୁଏତର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଘାଟିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା, 10 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ, ଏକ ଘରୋଇ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସେଠାରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ ।

ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, କୁଏତ ଉପରେ 307 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍, ଦୁଇଟି କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ 616 ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପ ଫୋନ କଲ୍ ସମୟରେ ଏଲୋନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସଂପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟକୁ MEAର ଖଣ୍ଡନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

