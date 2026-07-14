ETV Bharat / international

ୟୁଏଇର ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୃତ

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ମୋମ୍ବାସା ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Representational image
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ((ANI))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁଏଇର ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରକୁ ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡରେ ଜଣା ଭାରତୀୟ ମୃତ । ଓମାନ ଜଳସୀମାରେ ଥିବା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଦକ୍ଷିଣ ନୌବାହିନୀ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ୟୁଏଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇରାନ । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ୟୁଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

‘ମୋମ୍ବାସା' ଏବଂ 'ଅଲ୍ ବାହିୟା'କୁ ଟାର୍ଗେଟ

ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ୟୁଏଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଓମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜଳସୀମା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର 'ମୋମ୍ବାସା' ଏବଂ 'ଅଲ୍ ବାହିୟା'କୁ ଦୁଇଟି ଇରାନୀ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ମୋମ୍ବାସା ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୮ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ୨ ଜଣ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନର ଗୁରୁତର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି ୟୁଏଇ । UAE କହିଛି ଯେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାର ଅଧିକାର ତା’ର ରହିଛି ଏବଂ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ୟୁଏଇର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ କଡା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଭାରତ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି ।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ବା ବ୍ଲାକମେଲ ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଜଳଦସ୍ୟୁତା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ । ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିରତା, ଏହାର ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇରାନ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରତି ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ୟୁଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି।

ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ (IRGC) ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନର ୧୪୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।ଏଥିସହିତ, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଇରାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଚଳାଚଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅବରୋଧ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇରାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ରଣନୀତିକ ଜଳପଥ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅବରୋଧ କେବଳ ଇରାନ ଏବଂ ତେହେରାନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଇରାନ ମୁହାଁମୁହିଁ, 5 ଦେଶ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଘନଘନ ମିସାଇଲ ମାଡ, ଦୁଇ ଦିନରେ 14 ମୃତ

TAGGED:

IRAN ATTACK UAE TANKER
IRAN MISSILE ATTACK INDIAN DEATH
US IRAN WAR INDIAN DEATH
ଇରାନ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତୀୟ ମୃତ
US IRAN WAR UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.