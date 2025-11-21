ଏୟାର ଶୋ’ ବେଳେ ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ କ୍ରାସ, ପାଇଲଟ ମୃତ
ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ଅଘଟଣ । ତଳକୁ ଖସି ଜଳିଗଲା ଲଢୁଆ ବିମାନ 'ତେଜସ୍' । ପାଇଲଟ ମୃତ ।
Published : November 21, 2025 at 4:26 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 5:20 PM IST
ଦୁବାଇ: ଭାରତର ଲଢୁଆ ବିମାନ ତେଜସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ଆକାଶରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଆକାଶରୁ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିପଡି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ କ୍ରାସର କାରଣ ଜଣାପଡିନଥିବା ବେଳେ ପାଇଲଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।
ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ଅଘଟଣ
AP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନ 2.10ରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଦୁବାଇରେ ଏୟାର ଶୋ’ରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ ତଳକୁ ଖସିପଡିଥିଲା । ତଳେ ପଡିବା ପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଫଳରେ ଦୁବାଇର ଏଆଇ ମାକଟମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ କଳା ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏରୋବାଟିକ ଟିମ୍ ଏହି ଏୟାର ଶୋର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତେଜସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ।
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଦୁବାଇ ଏୟାର ଶୋରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତେଜସ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ତେଜସରେ ଥିବା ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଜୀବନ ହାନୀ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହ ଦୃଢ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୱିଟ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଖୋଜିବା ନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ:
ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନେଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଭାରତର ହାଲୁକା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ହେଉଛି ତେଜସ୍ । ଏଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଡାର, ଉନ୍ନତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯୁଦ୍ଧ ସୁଟ୍ ରହିଛି । ଏୟାର ଟୁ ଏୟାର ଓ ଏୟାର ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି । ଦୁବାଇର ଏୟାର ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । 150ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ 1500 ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
