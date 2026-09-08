ETV Bharat / international

ନେପାଳ ବନ୍ୟା: ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଚୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ

ଡିଏନଏ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କୋଡିସ ଫର୍ମାଟରେ ବେଜିଂ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

Rescue workers at the site of the immigration building which was wiped by Aug 26 flash flood, Gyrong county at Tibet Nepal border
ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ଚୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 8, 2026 at 9:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳ ବନ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଭାରତ । ତିବ୍ଦତ-ନେପାଳ ସୀମାରେ ବନ୍ୟା ପର ଠାରୁ ନିଖୋଜଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛି ଚୀନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ । ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଡିଏନଏ ନମୁନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଛି।

ଡିଏନଏ ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ

ଡିଏନଏ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କୋଡିସ ଫର୍ମାଟରେ ବେଜିଂ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୂତାବାସ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନମୁନା ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଦୂତାବାସକୁ ସୂଚିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୂତାବାସ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇବ। ନିଖୋଜ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ପତି/ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍ କଠାରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ । ଯଦି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବିତ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ (ସମସ୍ତ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ)।

ଦୂତାବାସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ସହ ଅନ୍ୟ ମାତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ (ଯେପରିକି ମାଉସୀ/ମାମୁଁ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଭାଇଭଉଣୀ) ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଏନଏ ଏସଟିଆର ତଥ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଇ-ଏସଟିଆର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ଜରୁରୀ। ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କୋଡିସ ଫର୍ମାଟରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ ।

ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତୀୟତା, ନାମ ଓ ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ, ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଓ ସାମ୍ପଲ ଆଇଡି ନମ୍ବର ସଠିକ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାର ଲୋକେ ଅଧିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହ ଏହି ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର +86 18514284905 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ ତାରିଖରେ ନେପାଳ-ତିବ୍ଦତ ସୀମା ନିକଟରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଭୋଟେକୋଶୀ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନେପାଳର ଜନବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ଚୀନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୩ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବାବେଳେ ଏବେବି ୫୧୯ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨୬୧ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରୁ ୪୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଖୋଜ ଓ ମୃତ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଲ୍ଡିଂର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯାହାକି ବନ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିଯାଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିିଏ କଲ୍ ସାଜିଥିଲା ଦେବଦୂତ ...ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନେପାଳ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, 13ତମ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ଶୋକ ପାଳନ

TAGGED:

NEPAL FLOOD UPDATE
NEPAL FLOOD DEATH
ନେପାଳ ବନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା
DNA SAMPLES NEPAL FLOOD
NEPAL FLOOD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.