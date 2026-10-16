ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ଯାଏଁ ଭାରତରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଉଡିବନି ବିମାନ
ୟେମେନର ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀ ବେସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
Published : October 16, 2026 at 2:51 PM IST
ଦୁବାଇ: ସାଉଦି ଆରବରେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିମାନ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଭାରତ । ଆକାଶମାର୍ଗ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରିୟାଦ, ଜେଦ୍ଦା, ଦାମାମ ଏବଂ ମଦିନାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୟେମେନର ହୁଥି ବିଦ୍ରୋହୀ ବେସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମିସାଇଲ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ମୁକାବିଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସୁଟିଂ କରିବା, ପ୍ରକାଶ କରିବା ବା ସେୟାର କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିପାରେ । ରିୟାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଦାମାମ, ଜେଦ୍ଦା ଏବଂ ମଦିନା ବିମାନବନ୍ଦରରେ କିଛିଟା ବ୍ୟାଘାତ ସହ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଦୂତାବାସ କହିଛି।
ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଆକଶା ଏୟାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଉଦି ଆରବକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆକଶା ଏୟାର ରିୟାଦକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନର ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଜେଦ୍ଦାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ମଧ୍ୟ ରିୟାଦ, ଜେଦ୍ଦା, ଦାମାମ ଏବଂ ମଦିନାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିମାନର ସ୍ଥଗିତାଦେଶକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସାଉଦି ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଦାମାମ, ଜେଦ୍ଦା ଏବଂ ମଦିନାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ଲାଇନାସ ଦାମାମ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେକ୍ଟରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରୁଛି ବୋଲି ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସାଉଦି ଆରବରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ କତାର ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦୂତାବାସ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିସା କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉମ୍ରାହ ସମେତ ସାଉଦି ଆରବ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ଗୁରୁବାର ଦିନ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ‘‘ସାଉଦି ଆରବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ସତର୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ରିୟାଦ, ଜେଦ୍ଦା, ଦାମାମ ଏବଂ ମଦିନାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବୁକିଂ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭାବିତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସମୟରେ ସୂଚନା ପଠାଯାଉଛି’’।
ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନେଇ ଆକଶା ଏୟାର କହିଛି ଯେ ‘‘ଏହା ରିଆଦ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି । ବିମାନ ବାତିଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରନ୍ତି । ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୂଳ ପେମେଣ୍ଟ ଉତ୍ସକୁ ଏହାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇଯିବ । ସେହିପରି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବିନା ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବେ’’ ।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୁଥି ବିଦ୍ରୋଦୀ ରିୟାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସାମୟିକ ଭାବେ ରିୟାଦକୁ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ହୁଥି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଠାରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ମିସାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆମେରିକା-ସାଉଦି ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମା; ଐତିହାସିକ କହିଲା ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହଜ୍ ସମୟରେ ସାଉଦି ଆରବରେ କାହିଁକି ଗୋହତ୍ୟା ନିଷିଦ୍ଧ ?