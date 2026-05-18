ମସ୍କୋରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ମୃତ
ମସ୍କୋ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଋଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
Published : May 18, 2026 at 8:14 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷର ମସ୍କୋରେ ୟୁକ୍ରେନର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ରବିବାର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଋଷିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ 'X'ରେ କହିଛନ୍ତି, "ସକାଳେ ମସ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ।"
"ପ୍ରାଣହାନୀ ପାଇଁ ଦୂତାବାସ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।" ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ମୃତକ କିମ୍ବା ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।
Сегодня в Подмосковье в результате атаки беспилотника погиб один гражданин Индии и ещё трое получили ранения. Сотрудники посольства выехали на место происшествия и навестили пострадавших в больнице.— India in Russia (@IndEmbMoscow) May 17, 2026
Посольство выражает искренние соболезнования семье погибшего и делает всё… https://t.co/U6TaSVyj3E
ମସ୍କୋ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବଡ଼ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଷରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି । ମସ୍କୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିନି ଜଣ ଏବଂ ବେଲଗୋରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ।
ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ, ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ।
ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଋଷିଆ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣରେ 8ଜଣ ଆହତ
ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବାୟୁସେନା ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ, ରବିବାର ରାତିସାରା ଋଷ 287ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ 279ଟିକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା ଜାମ୍ କରାଯାଇଛି।
ୟୁକ୍ରେନର ଷ୍ଟେଟ ଏମରଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ କହିଛି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ନିପ୍ରୋପେଟ୍ରୋଭସ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି: ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜଧାନୀ ଡ୍ନିପ୍ରୋରେ ତିନି ଜଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କ୍ରିଭି ରିହରେ ଚାରି ଜଣ ଏବଂ ସିନେଲକୋଭରେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଆବାସିକ କୋଠା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।