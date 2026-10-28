ସାହସିକତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ସାହସିକତା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ 'ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ' (flydubai) ବିମାନ FZ1073 ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଦୁବାଇରୁ ତେଲ ଅଭିଭ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ।
Published : October 28, 2026 at 4:53 PM IST
ଦୁବାଇ: ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଅସାଧାରଣ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇର ଅନ୍ୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଜାଏଦ୍ II’ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦୁବାଇ ମିଡିଆ ଅଫିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁବାଇର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ, UAEର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହମ୍ଦାନ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ରାଶିଦ୍ ଅଲ୍ ମକ୍ତୁମ୍ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମାରୋହରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଚ୍ଛର ଓ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇର ଅନ୍ୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ୧୭୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇର FZ1073 ବିମାନ ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ତେଲ୍ ଆଭିଭ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସହ-ପାଇଲଟ୍ କକ୍ପିଟ୍ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ କୁରାଢ଼ିରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସହ-ପାଇଲଟ୍ ଓମାନର ନାଗରିକ ଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ବିମାନକୁ ମାତ୍ର ୩୦ ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୪,୦୦୦ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କକ୍ପିଟ୍ର ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଚ୍ଛର ନିଜର ଶେଷ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି କକ୍ପିଟ୍ ଦ୍ୱାରର ଲକ୍ ଖୋଲିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ସହ-ପାଇଲଟ୍ଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ବିମାନରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପାଇଲଟ୍ ବିମାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ଏହାକୁ ସାଉଦି ଆରବର ତାବୁକ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରାଇଥିଲେ।
ଓମାନର ଏହି ସହ-ପାଇଲଟ୍ଙ୍କୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗୁରୁତର ଆହତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଚ୍ଛରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସାଉଦି ଆରବର ତାବୁକ୍ସ୍ଥିତ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବୁଧାବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ କକ୍ପିଟ୍ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ବିମାନଟି ସାଉଦି ଆରବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିପାରିଥିଲା।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ UAE ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେବା, ନିଷ୍ଠା ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭଳି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି ବିବୃତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମାରୋହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନୟନ ଓ ସହିଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶେଖ୍ ଥିୟାବ୍ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ ଦୁବାଇ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଅଥରିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟସ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଏମିରେଟ୍ସ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଶେଖ୍ ଅହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଇଦ୍ ଅଲ୍ ମକ୍ତୁମ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଜାଏଦ୍ II’ କ’ଣ ?
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଜାଏଦ୍ II’ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ। UAEର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରଥାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା, ସାହସିକତା କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିମାନ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ।
ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ
କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜରାପୁ କହିଛନ୍ତି; ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାଏଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଜାଏଦ୍ II ରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ମାଚ୍ଛରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦେଖି ଗର୍ବିତ।
ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସ୍ମିତ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲାଏଦୁବାଇ କ୍ରୁଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେମାନେ କେବଳ ବିମାନରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ନଥିଲେ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିମାନ ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଣ ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।