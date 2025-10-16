ସ୍ୱର ବଦଳାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: କହିଲେ, ମୋଦି ମହାନ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିିଣିବେନି ବୋଲି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି
ଭାରତ ଏମିିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ନିୟମିତ ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳିଥାଏ । ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖିଆସୁଛି,ଏ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନେତା ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଆସିଛନ୍ତି ।'
Published : October 16, 2025 at 10:38 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ବଦଳିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର । ଭାରତକୁ ଟାରିଫ ଛାଟ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ନରମି ଯାଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା । ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତେ ପ୍ରତଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରୁଷିଆର ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ ।’ ମସ୍କୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ।
ମୋଦି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି-ଟ୍ରମ୍ପ
ୱାଶିଂଟନର ଓବାଲ ଅଫିସରେ ଏଫବିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାଶ ପଟେଲଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶେଷକରି ରୁଷ ସହ ତୈଳ କାରବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ANI ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, 'ମୋଦି ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ । ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି । ସେ (ସର୍ଜିଆ ଗୌରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି) ମତେ କଦିିଥିଲେ ଯେ ମୋଦି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।' ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି।
'ମୋଦି ମତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରୁଷରୁ ତେଲ କିିିଣିବେ ନାହିଁ'
ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଥିଲେ, 'ଭାରତ ଏମିିତି ଏକ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ନିୟମିତ ନେତୃତ୍ୱ ବଦଳିଥାଏ । ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛି । ଏହା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ନୂଆ ନେତା ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସିଛନ୍ତି ।' ଶକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକା ସହ ଭାରତର ସହଯୋଗ ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଥିଲେ,'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସେ ମସ୍କୋରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ।'
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, 'ମୋଦି ମତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷରୁ ସେ ଆଉ ତେଲ କିିିଣିବେ ନାହିଁ । ସେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ।' ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜତୀୟ ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରୁ ବଳ ମିଳିଯିବ । '
ଚୀନ ସହ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କଠାରୁ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ୟୁକ୍ରେନରେ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁଷୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ସେ (ପୁଟିନ) ବହୁ ରୁଷୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଲେଣି ।' ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, 'ଯଦି ଭାରତ ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ ତେବେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ବହୁତ ସହଜ ହେବ । ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତର ଏହି ମନୋଭାବ ଉତ୍ତେଜନା କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ପରେ ଆମକୁ ଚୀନ ସହ ସମାନ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
