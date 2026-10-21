ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ! ଶକ୍ତି ଓ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ କରିବା ଉପରେ ରୁବିଓଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା ଜାରି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 21, 2026 at 2:57 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତରୁ ଶକ୍ତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି।
US Secretary Of State Meets Jaishankar In Mumbai, Both Leaders Reaffirm Advancing US-India Strategic Partnership #MarcoRubio #SJaishankar #IndiaUSRelations #MumbaiSummit #StrategicPartnership #ForeignPolicy Live Update: https://t.co/1pJwz9gDsS https://t.co/JnVDOwV4tj— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 20, 2026
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରୁବିଓ ତାଙ୍କର ତିନିଦିନିଆ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ।”
ଏହି ଅବସରରେ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ରୁବିଓ ମୁମ୍ବାଇର ହୋଟେଲ ତାଜ୍ଠାରେ ଥିବା ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସ୍ମାରକୀରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୟଶଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଥିଲେ, “ଆତଙ୍କବାଦର ସମସ୍ତ ରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତା ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ।”
- ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାକି
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ ରୁଷିଆରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା କିଛି ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା କଟକଣାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଛାଡ଼ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରୁବିଓଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଗ୍ରଗତି କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଚୁକ୍ତିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇଛୁ। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ନିକଟତର ହୋଇପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସେତିକି ନିକଟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ କରିବା ବାକି ରହିଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ।”
ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିର ନିକଟତର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି।
- ଭାରତର ବିଶାଳ ବଜାର ଉପରେ ଆମେରିକାର ନଜର
ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ପଛରେ ଭାରତ ସହ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଭାରତ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକା ନିଜ ଦେଶକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରିଲାଏନ୍ସ ଆମେରିକାର ଟେକ୍ସାସ୍ରେ ଗତ ୫୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ବାହାରେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣୁଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନ୍ୟତମ।
ବୁଧବାର ରୁବିଓଙ୍କ ଜାମନଗର ଗସ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ୍’ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ୱାଶିଂଟନର ବଢ଼ୁଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହି ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକାକୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା।
- ଭେନେଜୁଏଲାରେ ତୈଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ରିଲାଏନ୍ସ ସହ ଆଲୋଚନା
ଭେନେଜୁଏଲାରେ ରିଲାଏନ୍ସର ତୈଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ରୁବିଓ ଭାରତକୁ ଏକ “ତୈଳ ବିଶୋଧନ ମହାଶକ୍ତି” ବୋଲି କହିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଅତୀତରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବେ କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଲୋଚନା କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି କମ୍ପାନିର ଅତୀତରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ତୈଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବ୍ୟାପକ।”
ଆମେରିକା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପରେ ଭେନେଜୁଏଲା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ତଦାରଖ କରିବାରେ ରୁବିଓ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।
- ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସହ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗୀ ହେବା ସହ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ରପ୍ତାନି ବଜାର ମଧ୍ୟ ଅଟେ।
ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
Joined US @SecRubio in laying a wreath at the 26/11 memorial at Hotel Taj, Mumbai today. We must continue our strong partnership in combatting terrorism in all its forms and manifestations. 🇮🇳 🇺🇸 https://t.co/Hg7QmVCn9e— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2026
ଆଲୋଚନା ପରେ ଜୟଶଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଥିଲେ, “ଆମେ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏଥିରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା।”
- ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଦେବ ସ୍ଥିରତା
ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଲେ ଏହା ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ୫୦.୮୧ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
LIVE: U.S. Secretary Marco Rubio Interacts With Press at Taj Memorial in Mumbai https://t.co/w6ijxi7v8o— ANI (@ANI) October 20, 2026
- ଭାରତୀୟ ପେସାଦାରଙ୍କ ଭିସା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି: ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଚାପ
ତେବେ ରୁବିଓଙ୍କ ଗସ୍ତର ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନି ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପେସାଦାର ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ H-1B ଭିସା ଓ ଗ୍ରିନ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଅଭିବାସନର ସୁଯୋଗ ସୀମିତ କରିବା ଉଦ୍ୟମର ଏହା ଏକ ଅଂଶ।
ଏହା ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ରୁଷିଆଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଚାପ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି।
- ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ରୁବିଓଙ୍କ ଭୂମିକା
ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଭାରତରେ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଏପରି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯିଏ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଅବଜରଭର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହର୍ଷ ଭି. ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଓ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ନିଜେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।”
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାସନକାଳରେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କର ସ୍ୱରୂପ କିପରି ବଦଳୁଛି, ରୁବିଓଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥନୀତି, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ।”
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଭାରତକୁ 'ରିଫାଇନିଂ ସୁପରପାୱାର' ବୋଲି କହିବାର ଦିନକ ପରେ ରୁବିଓ ବୁଧବାର ଗୁଜୁରାଟର ଜାମନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବିଶାଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷମତା ସଂପନ୍ନ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ରିଫାଇନାରୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଜାମନଗର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଏବଂ ରିଲାଏନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ।