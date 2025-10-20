ETV Bharat / international

ପୁୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ; କହିଲେ, ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଲାଗିବ ଭାରି ଟାରିଫ

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ଭାରତ ମସ୍କୋଠାରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବ । ଯହି ଏହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

US president Donald Trump
US president Donald Trump (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 20, 2025 at 2:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ୱାଶିଂଟନ:ପୁଣି ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ଭାରତକୁ ଦେଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ । କହିଲେ, ଭରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆହୁରି ଟାରିଫ ମାଡ ସହିବାକୁ ପଡିବ । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ଭାରତ ମସ୍କୋଠାରୁ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବ । ଯହି ଏହା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।

ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ରୁଷରୁ ତେଲ ଖରିଦ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଭାରି ଟାରିଫ ଜାରି ରହିବ । ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ।

ରୁଷରୁ କଞ୍ଚା ତେଲ କିଣିବା ଭାରତ ବନ୍ଦ କରୁ-ଟ୍ରମ୍ପ

ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ବଜାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ବିବିଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ବୟାନର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ମୋଦି ମତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରୁଷଠାରୁ କଞ୍ଚା ତେଲ କିଣିବ ନାହିଁ । ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ସେ ରୁଷ ତେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନାହିଁ । ୱାଶିଂଟନ ବରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଯେ, ଭାରତ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣି ପୁଟିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରୁଛି ।

ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଭାରତ-ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ

ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ, ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲା । ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଗୁରୁବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବିବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷରୁ ତେଲ ନ କିଣିବା ନେଇ ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇନାହିଁ ।

ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 100 ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଥିବାରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଟାରିଫ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ଆମେରିକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଅବିବେକିତା ବୋଲି କହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ 3 ଆଫଗାନ କ୍ରିକେଟର ମୃତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଢାକା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଭିଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅନେକ ବିମାନ ରଦ୍ଦ

TAGGED:

MASSIVE TARIFFS
DONALD TRUMP
TRUMP TARIFF
MASSIVE TARIFFS ON INDIA
MASSIVE TARIFFS ON INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.